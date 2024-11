M jak miłość, odcinek 1833: Powrót Marcina do agencji. Zmusi Jakuba, by zdradził mu szczegóły śledztwa w sprawie porwania i Roberta - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1837: Pierwsze słowa Marcina do Izy po odzyskaniu pamięci. To wyznanie wzruszy każdego - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin w 1833 odcinku "M jak miłość" będzie miał dosyć troski Olka i tego, że młodszy brat, który cały czas będzie z nim mieszkał, woził na badania do specjalistów, nie pozwoli mu na własną rękę odkryć przeszłości. Nawet tych najmroczniejszych faktów i wydarzeń, które nastąpiły zanim Marcin stracił pamięć, które wywołały u niego traumę i blokadę psychiczną.

W 1833 odcinku "M jak miłość" Marcin wróci do pracy w agencji detektywistycznej

Wbrew Olkowi w 1833 odcinku "M jak miłość" Marcin rozpocznie pracę w agencji detektywistycznej, którą założył z Jakubem. Ale jako detektyw na dostanie żadnej ważnej sprawy. Karski przydzieli mu mało skomplikowane śledztwo - przeglądanie wykazu rozmów telefonicznych męża podejrzewanego o romans.

Marcin w 1833 odcinku "M jak miłość" poskarży się Jakubowi na Olka

Przy okazji Marcin w 1833 odcinku "M jak miłość" poskarży się Jakubowi, że Olek steruje teraz jego życiem.

- Mój młodszy brat decyduje o tym, co jest dla mnie dobre, a co nie? Zabawne! Może przesadzam... Facet zawiesił swoje życie na kołku, wziął urlop, zaniedbuje swoje dziecko, a mną zajmuje się jak dzieckiem... Chyba powinienem być mu wdzięczny, no nie? - stwierdzi z rezygnacją w głosie Marcin.

Zdjęcie Roberta trafi w ręce Marcina w 1833 odcinku "M jak miłość"

Chodakowski w 1833 odcinku "M jak miłość" dojdzie do wniosku, że w Jakubie jego ostatnia nadzieja na dotarcie do przeszłości. - Naprawdę tak wyglądała moja praca? To było tak nudne?

- Ej, to nie zawsze było nudne... Jak chcesz, to możemy się gdzieś przejechać? Poćwiczysz jazdę po mieście w korkach... - zażartuje Karski, który spełni prośbę Marcina, by wyrwać się z biura i ruszyć w teren. Tak jak przystało na prawdziwych detektywów.

Przypadek sprawi, że w 1833 odcinku "M jak miłość" Marcin znajdzie na biurku Jakuba zdjęcie Roberta, który porwał Chodakowskiego, wywiózł go do magazynu na odludziu i bestialsko skatował. To przez gangstera Marcin stracił pamięć.

Marcin w 1833 odcinku "M jak miłość" zażąda od Jakuba dopuszczenia do śledztwa w sprawie Roberta

Po drodze Marcin w 1833 odcinku "M jak miłość" zmusi Jakuba, by zdradził mu szczegóły śledztwa w sprawie porwania i Roberta. Zażąda od przyjaciela i wspólnika odpowiedzi na najbardziej dręczące go pytania.