M jak miłość, odcinek 1833: Kama będzie walczyć o Marcina nawet z Olkiem! Wypomni jej, że nie są już parą! - ZDJĘCIA, WIDEO

- Badania wykazały, że Marcin nie ma żadnego ani krwiaka ani urazu... To jest po prostu trauma po tym, że został porwany, pobity. To nie dzieje się od razu. To i tak jest cud, że jest tu, gdzie jest, natomiast idziemy naprzód mały krokami. Powoli do przodu... - stwierdzi Olek w 1833 odcinku "M jak miłość".

- Bardzo małymi krokami! - zauważy Kama.

- Ale ja nie wiem, co ty sobie wyobrażasz, że nagle z dnia na dzień odzyskasz starego Marcina?! To tak nie działa! Pamięć może wracać stopniowo, po kawałku, to może być długi, żmudny proces! Być może kiedyś, nie wiem, pod wpływem jakiegoś impulsu albo wstrząsu emocjonalnego albo pod wpływem terapii owszem odzyska pamięć, ale to są tylko spekulacje!