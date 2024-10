M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1828: Piotrek zdradzi Kingę z Franką? Nie będzie pamiętał finału nocy z żoną Pawła na góralskim weselu! - WIDEO, ZDJĘCIA

Góralskie wesele Zduńskich w 1828 odcinku "M jak miłość" skończy się zdradą Franki (Dominika Kachlik) i Piotrka (Marcin Mroczek), którzy nie będą pamiętali, do czego między nimi doszło w nocy po szalonej zabawie? To już pewne, że żona Pawła (Rafał Mroczek) i mąż Kingi (Katarzyna Cichopek), którzy przesadzą z alkoholem, trochę się zapędzą, ale czy dojdzie do pechowej pomyłki małżonków? To pijana Franka w 1828 odcinku "M jak miłość" pocałuje Piotrka w tańcu. Wiedząc, że to jej szwagier! A finał tej nocy wzbudzi przerażenie Zduńskiej. Ona pierwsza przypomni sobie co zrobiła z Piotrkiem... Zobacz WIDEO z tych scen z "Kulis serialu M jak miłość".