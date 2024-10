M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1825: Młody ksiądz Grzegorz synem Kisielowej! Zaskakujące wyznanie Zofii u Mostowiaków - ZDJĘCIA

W 1825 odcinku "M jak miłość" ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst), który po śmierci proboszcza (śp. Maciej Damięcki) zajął jego miejsce w kościele w Lipnicy, straci cierpliwość do Zofii Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska). Od pierwszego dnia w parafii pechowiec Grzegorz naraził się Kisielowej, która wzięła go za złodzieja. Ale w 1825 odcinku "M jak miłość" konflikt kapłana z panią sołtys przybierze nieoczekiwany obrót. Duchowny poskarży się Marysi (Małgorzata Pieńkowska) na Kisielową, a Zofia wyskoczy z wyznaniem, że to jej syn! Jak to możliwe, by Kisielowa była matką księdza? Sprawdź szczegóły!