M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1823: Pechowy wyjazd Kingi i Piotrka! Trafią do domu, gdzie doszło do rozlewu krwi - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1823 odcinku "M jak miłość" Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) wyjadą na romantyczny weekend tylko we dwoje, ale wyjazd Zduńskich okaże się wyjątkowo pechowy! Będą w szoku, gdy odkryją, że wynajęty dom na Mazurach to rudera, bez ciepłej wody, ale za to z przeciekającym podczas deszczu dachem i z karaluchami w łazience. Jakby tego było mało w 1823 odcinku "M jak miłość" od czujnego sąsiada Tomasza (Marek Pyś) usłyszą makabryczną historię o tym, jak w domku doszło do rozlewu krwi. Przerażeni Kinga i Piotrek będą mieli tylko jedno wyjście! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.