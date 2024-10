M jak miłość, odcinek 1821: Basia zrobi prawo jazdy i kupi samochód! Skąd córka Rogowskich weźmie na to pieniądze? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1821 odcinku "M jak miłość" Basia zdecyduje się ujawnić swoje plany! Nagle, przy wspólnym poranku z Rogowskimi, dziewczyna wyzna, że małymi krokami szykuje się na kurs prawa jazdy. Co więcej, przyzna, że Michał od jakiegoś czasu pozwala jej ćwiczyć jazdę jego autem! To wyznanie zaskoczy zarówno Marysię (Małgorzata Pieńkowska), jak i Artura (Robert Moskwa). Jak to możliwe, że Basia tak długo trzymała to w tajemnicy? Przecież jeszcze niedawno nie było mowy o takich planach!

Basia kupi sobie samochód w "M jak miłość"! Skąd będzie mieć na to pieniądze?

Basia nie tylko planuje zrobić prawo jazdy, ale także... kupić własny samochód! Dziewczyna przyzna, że ma już odłożone ponad 4 tysiące złotych na ten cel. Skąd taka kwota u młodej osoby? Rogowscy będą w szoku! Marysia od razu zacznie się zastanawiać, czy przypadkiem nie dają córce za wysokiego kieszonkowego. Artur z kolei z niedowierzaniem dopyta, jak Basia w tak krótkim czasie zgromadziła takie oszczędności. W 1821 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Basia jest bardziej przedsiębiorcza, niż rodzice się spodziewali.

- Niedługo zrobię kurs prawo jazdy, zresztą mam już dużo praktyki, bo Michał uczy mnie jeździć. - Pożyjemy, zobaczymy okej? - A tato, jak zdam egzamin oczywiście to będę chciała kupić takie małe autko, mam już odłożone 4 tysiące. - Jakie 4 tysiące? My jej chyba dajemy za wysokie kieszonkowe!

Basia wsiądzie za kierownicę w "M jak miłość"! Zrobi wymarzone prawo jazdy

W 1821 odcinku "M jak miłość" Rogowscy mimo początkowego szoku, szybko zaczną wspierać córkę w realizacji jej marzeń. Artur, choć w pierwszej chwili zaskoczony, postanowi ją dopingować, a Marysia będzie dbała o bezpieczeństwo Basi. Dziewczyna będzie coraz bardziej pewna siebie i gotowa, by zmierzyć się z egzaminem na prawo jazdy.