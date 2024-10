M jak miłość, odcinek 1821: Bartek ogoli głowę dla chorej Doroty! Nie będzie bezczynnie patrzył, jak płacze po stracie włosów - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota w 1821 odcinku "M jak miłość" straci włosy jeszcze zanim zacznie chemioterapię w szpitalu, długie leczenie, które jest dla niej jedyną szansą na wyleczenie! Dzień przed przyjęciem do szpitala chora na raka Kawecka postanowi, że weźmie sprawy w swoje ręce, nie godząc się na to, żeby to chemia dokonała tak drastycznych zmian w jej wyglądzie, by przestała czuć się w pełni kobietą.

Dorota w 1821 odcinku "M jak miłość" zetnie włosy i założy perukę

- Nie będę czekać aż wypadną mi włosy, zetnę je od razu, kupię perukę - zapowie Barkowi i jednocześnie w 1821 odcinku "M jak miłość" zapyta ukochanego, czy będzie ją jeszcze chciał, gdy w efekcie walki z chorobą przestanie być już tak piękna! Lisiecki udowodni nie jeden raz wielką miłość do Doroty, to, że jej wygląd nie ma dla niego żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, że się kochają i będą już razem do samego końca. Ale nie do śmierci Doroty, tylko do zakończenia leczenia. Aż będzie zupełnie zdrowa.

M jak miłość odcinek 1821 ZWIASTUN. Dorota przed ślubem z Bartkiem zgoli włosy! Natalka przyzna się, co do niego czuje

M jak miłość. Dorota i Bartek razem będą walczyć z chorobą! Dla niej zgoli włosy

Dorota w 1821 odcinku "M jak miłość" rozpłacze się po utracie włosów

Chwila, w której 1821 odcinku "M jak miłość" Dorota pozbędzie się włosów, ogoli się na łyso i założy perukę, która będzie bardzo przypominała jej dawną fryzurę, stanie się kolejnym punktem zwrotnym w związku tej pary. Patrząc na swoje odbicie w lustrze chora Dorota nagle wybuchnie płaczem. I na nic się zdadzą zapewnienia Bartka, że dla niego jest taka sama.

- W ogóle nie ma różnicy... Ta peruka jest idealnie dobrana. Dla mnie nic się nie zmieniło... - A dla mnie wszystko... Może uznasz, że to dziwne, ale dla mnie utrata tych włosów jest większym problemem niż sama choroba... - wyzna Dorota ze łzami w oczach.

W tym momencie Bartek w 1821 odcinku "M jak miłość" uśmiechnie się do ukochanej i chwyci za golarkę. Jednym ruchem przejdzie nią po swojej głowie.

- Ale jaki problem? Zobacz... - Co ty robisz? Bartek! - krzyknie Dorota, lecz już go nie powstrzyma. - Ej, to są tylko włosy... Kocham cię...

Dorota w 1821 odcinku "M jak miłość" uwierzy, że wyleczy się z raka!

Romantyczny gest Bartka w 1821 odcinku "M jak miłość" będzie wyrazem solidarności z chorą na raka Dorotą, by uwierzyła wreszcie, że skoro mówi, że walka z chorobą to ich wspólna batalia. Dzięki niemu Dorota odzyska wiarę w to, że uda jej się pokonać raka, że jeszcze nie wszystko stracone.