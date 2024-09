M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1818: Kłamstwo Franki w sprawie dziecka! Po tej diagnozie wmówi Pawłowi, że nie chce zostać matką

W 1818 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) zaskoczy Pawła (Rafał Mroczek) niepokojącą decyzją, która zburzy ich marzenia o dziecku. Choć badania Franki wykażą, że jest całkowicie zdrowa i zdolna do zajścia w ciążę, sprawy przybiorą dramatyczny obrót, gdy okaże się, że problem leży po stronie Zduńskiego. Franka zdecyduje się na trudne kłamstwo! W 1818 odcinku "M jak miłość" powie Pawłowi, że nie chce już starać się o dziecko, ukrywając prawdziwą przyczynę tej decyzji. Co więcej, wmówi mu, że sama podjęła decyzję o zrezygnowaniu z macierzyństwa, ponieważ ma dość ciągłych rozczarowań. Czy Paweł odkryje prawdę i co wydarzy się dalej? Szczegóły poniżej!