M jak miłość, odcinek 1817: Bartek w szpitalu u chorej Doroty dowie się od lekarza, ile czasu jej zostało - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Umierająca na raka Dorota w 1817 odcinku "M jak miłość" odzyska przytomność, ale będzie świadoma tego , że śmierć jest coraz bliżej. Mimo że Kawecka to silna kobieta, walka z rakiem wyda jej się z góry przegrana. Do czasu aż u jej boku pojawi się Bartek, poruszony wiadomością o chorobie ukochanej, o tym, że od wielu tygodni ukrywała przed nim prawdę o swoim stanie zdrowia.

Umierająca Dorota wyda Natalkę przed Bartkiem w 1817 odcinku "M jak miłość"

Pierwsza reakcja Bartka na widok bladej, osłabionej Doroty w 1817 odcinku "M jak miłość" będzie dość nerwowa. Zapyta Kawecką dlaczego go okłamywała, nie powiedziała mu, że jest chora na raka, że nowotwór jest już w zaawansowanym stadium. W tym momencie Dorota wygada się przed Bartkiem, że o jej chorobie wiedziała też Natalka (Dominika Suchecka).

- Kto ci powiedział? Pewnie Natalia? Wczoraj słyszała, jak rozmawiałam z Tomaszem. Tak czułam, że pierwsze, co zrobi, to pobiegnie z tym do ciebie… - po tych słowach Doroty w 1817 odcinku "M jak miłość" dla Lisieckiego stanie się jasne, że najbliższa przyjaciółką też miała przed nim tajemnice.

- Natalia nic mi nie powiedziała, ale to bez znaczenia… Po to ludzie są ze sobą, żeby się wspierać. Zobaczysz, będzie dobrze, przejdziemy przez to razem…

Czy Dorota z "M jak miłość" umrze? Lekarz powie Bartkowi jakie ma szanse na przeżycie

Bartek w 1817 odcinku "M jak miłość" nie dopuści do siebie myśli, że Dorota umrze. Zwłaszcza po tym, co usłyszy od onkologa, który postawił już diagnozę i uprzedził Kawecką, że nie ma czasu do stracenia, że nie powinna odkładać walki z rakiem na później. Lisiecki zrobi wszystko, co w jego mocy, by ocalić Dorotę przed śmiercią.

- Rozmawiałem z lekarzem, nie jest wcale tak źle! Jeśli natychmiast rozpoczniesz chemioterapię, jest duża szansa…

- Duża? To znaczy… ile? Pięć, dziesięć procent? Nie mów, nie potrzebuję kłamstw! Dlatego właśnie nie chciałam, żebyś był tu ze mną i musiał przez to wszystko przechodzić… - wyzna Dorota.

- Ale ja chcę tu być! Chcę być z tobą, rozumiesz? - zapewni umierającą ukochaną Bartek, który w 1817 odcinku "M jak miłość" obieca jeszcze Dorocie, że będzie z nią do samego końca. Gdyby oczywiście spełnił się czarny scenariusz lekarz i Dorota miała umrzeć.