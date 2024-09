M jak miłość, odcinek 1809: Kama pojedzie do mieszkania Marcina i przeżyje szok! Aleksandra na wejściu ją zaatakuje - ZDJĘCIA

- Co Ty tu robisz?

- Dzień dobry, Iza prosiła żebym spakowała wiosenne ubrania dla Szymka i Mai.

- Nie wiem, po co ona Ciebie w to angażuje. Powinna do mnie zadzwonić. Miałam i tak wychodzić! Nie zapomnij zamknąć za sobą drzwi.