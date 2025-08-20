M jak miłość. Nowy sezon opóźniony! Nie będzie premierowych odcinków od 1 września. To najdłuższa przerwa w historii

„M jak miłość” nie wystartuje od 1. września

„M jak miłość” od lat należy do najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Każdy nowy sezon przyciąga przed telewizory miliony widzów, a przerwa wakacyjna zawsze budzi emocje i pytania: kiedy powrócą nowe odcinki? Tym razem fani muszą uzbroić się w dodatkową cierpliwość.

Pierwotnie spekulowano, że 26. sezon wystartuje już 1 września 2025 roku. To właśnie tego dnia w ramówce TVP2 pojawiło się miejsce o godz. 20:55, zarezerwowane zazwyczaj dla sagi o Mostowiakach. Jednak jak podaje portal światseriali.interia.pl, premierowy odcinek 1872 zostanie wyemitowany dopiero tydzień później, czyli 8 września.

Powtórki zamiast premiery?

To nie pierwszy raz, gdy wokół daty premiery pojawia się zamieszanie. Rok temu TVP również zaskoczyła fanów, ponieważ zamiast premierowych odcinków, w pierwszym tygodniu września widzowie zobaczyli powtórki końcówki wcześniejszego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku stacja powtórzy ten manewr.

Nie jest więc wykluczone, że 1 i 2 września TVP2 wyemituje dwa odcinki powtórkowe, aby przypomnieć widzom kluczowe wydarzenia i przygotować ich na emocjonujący start nowego sezonu. Dopiero tydzień później pojawi się prawdziwa nowość, czyli długo oczekiwany 1872 odcinek. To jednak nie jest potwierdzone przez stację.

Choć Telewizja Polska nie podała oficjalnego powodu zmiany daty, można przypuszczać, że chodzi o względy ramówkowe i strategię emisji. „M jak miłość” to jedna z najważniejszych produkcji TVP2 – serial nie tylko utrzymuje wysoką oglądalność, ale też wyznacza rytm całej jesiennej ramówki stacji.

Decyzja o przesunięciu premiery o tydzień daje TVP dodatkową przestrzeń, by odpowiednio wypromować nowe odcinki, przyciągnąć uwagę widzów i zbudować napięcie po wakacyjnej przerwie.

Co wydarzy się w premierowym odcinku 26. sezonu?

Nowy sezon zacznie się dokładnie tam, gdzie zakończył się poprzedni, czyli w samym środku dramatycznych wydarzeń związanych z Budzyńskimi i ich sąsiadem, Arturem Święcickim (Artur Paczesny).

Święcicki stanie przed sądem i odpowie za swoje czyny wobec Magdy (Anna Mucha) i Julii Malickiej (Marta Chodorowska). Jednak proces nie będzie prosty, bo przeciwnik zaskoczy Budzyńskich nie raz, a jego rodzina zrobi wszystko, by wyciągnąć go z kłopotów. Pojawi się wątek potężnego adwokata, który może odwrócić losy sprawy.

Fani mogą więc liczyć na prawdziwy rollercoaster emocji. Od dramatycznych procesów, przez rodzinne konflikty, aż po niespodziewane zwroty akcji.