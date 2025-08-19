M jak miłość. Nowy przyjaciel Mateusza z wojska zmieni życie Mostowiaka. Janek pozna go z ukochaną? - ZDJĘCIA

Przyjaciel Mateusza, Janek. To on wiele zmieni w „M jak miłość” po wakacjach

To już pewne, że w życiu Mostowiaka, ukochanego wnuka Barbary, który powrócił w poprzednich odcinkach z nową twarzą, wiele się zadzieje. Widzowie poznają Janka, kolegę Mateusza z wojska, z którym połączy go bliskie koleżeństwo. Panowie nie tylko będą trzymać się razem podczas trudnych treningów w wojsku, służby i wyzwań, ale także prywatnie. Na najnowszych zdjęciach z nowego sezonu „M jak miłość” widać Mateusza w towarzystwie Janka i to nie tylko podczas wykonywania obowiązków związanych z wojskiem.

Janek zapozna Mateusza z nową dziewczyną?

Nie jest tajemnicą, że w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach Mateusz będzie pojawiał się na ekranie znacznie częściej niż tylko przelotne wizyty u babci w Grabinie. Jeszcze podczas wakacji informowaliśmy, że nie ma mowy na kontynuację wątku miłości Mostowiaka z Lilką (Monika Mielnicka). W otoczeniu chłopaka pojawi się nowa sympatia…

Rafał Kowalski i Emma Giegżno nagrywali wspólne sceny podczas letniej przerwy w emisji odcinków. Można było wywnioskować, że młoda aktorka wcieli się w rolę kolejnej ukochanej Mostowiaka. Oczywiście na rozwój wydarzeń trzeba poczekać, ale może nowy Janek będzie miał coś wspólnego z zapoznaniem Mateusza z nową miłością?

Mateusz spędzi czas z atrakcyjnymi koleżankami

W 1875 odcinku „M jak miłość” Mateusz z Jankiem spędzą czas ze znajomymi. Chodzi konkretnie o dwie atrakcyjne koleżanki - Ankę (Karolina Zawistowska) oraz Darię (Aleksandra Kołtuniak). Czyżby przystojny Janek chciał zeswatać kolegę z jedną z nich?

Pytanie tylko co z bohaterką graną przez Emmę Giegżno? Zapowiada się prawdziwy zwrot akcji w miłosnym życiu Mateusza. Widzowie „M jak miłość” na pewno zauważyli, że wątek Mostowiaka był wyciszany. Teraz powróci z nową energią i być może z nowym uczuciem!