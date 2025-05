M jak miłość. Nowe życie matki Kingi w kolejnym sezonie. Filarska znajdzie miłość w klubie seniora? - ZDJĘCIA, WIDEO

Zmiany w życiu Krysi w kolejnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach

Mama Kingi wiele przeszła, ale wszystko wskazuje na to, że kolejne odcinki "M jak miłość" przyniosą do jej życia uśmiech i radość. Ma to bezpośredni związek z powstawaniem klubu seniora. To Adam Werner wyjdzie z inicjatywą założenia miejsca, gdzie dojrzałe osoby mogły poznać przyjaciół, a może nawet miłość! Prawnik weźmie się za przygotowania w kolejnych odcinkach "M jak miłość", a pomogą mu w tym pani Ola (Ewa Kolasińska), Sylwia (Hanna Turnau) oraz Krysia!

Mama Kingi znajdzie miłość w klubie seniora?

Niebawem w "M jak miłość" Krysia zaangażuje się w inicjatywę społeczną, której autorem będzie Werner. Klub seniora powstanie niedaleko Deszczowej, gdzie z pewnością mieszka trochę samotnych osób. Chociaż Krysia może liczyć na wsparcie rodziny, sama nie ma wielu okazji do uczestnictwa w imprezach. Wiadomo już, że w klubie seniora zbliży się z panią Olą. Czy może istnieje szansa na to, by Krysia spotkała także miłość, na którą tak zasługuje?

Odejście Marszałka było dla wszystkich potężnym ciosem. Krysia korzystała z pomocy psychologa i poczuła się nieco lepiej. To jednak nie oznacza, że jej znajomości nie mogą rozkwitnąć. Może akurat w klubie seniora pozna kogoś wartego uwagi.

Krysia zaangażuje się w działanie klubu seniora

Już niebawem widzowie będą świadkami otwarcia klubu seniora, które poprowadzi Adam. Na miejscu będą obecne pani Ola i Sylwia, które wspierają szalone pomysły Wernera. Krysia także uzna, że inicjatywa jest dobra i pomocna. Na pewno nie obejdzie się bez jakiegoś zamieszania. Jak to z Wernerem bywa, może być ciekawie.