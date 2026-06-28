M jak miłość. Nowe nazwisko w obsadzie potwierdzone! Katarzyna Chrzanowska dołącza do serialu

Nowe twarze w „M jak miłość”

Nadchodzący jesienny sezon „M jak miłość” zapowiada się wyjątkowo intensywnie pod względem obsady. W serialu pojawi się kilka nowych postaci, które mogą znacząco wpłynąć na dotychczasowe relacje bohaterów i poprowadzić fabułę w zupełnie nowe kierunki.

Wśród nowych nazwisk znalazł się m.in. Marcin Kwaśny, który dołącza do historii związanej z Marysią Rogowską (Małgorzata Pieńkowska). Jego bohater ma odegrać ważną rolę w wątku emocjonalnych konsekwencji zdrady Artura (Robert Moskwa), stając się dla niej wsparciem w trudnym momencie życia. Twórcy zapowiadają też kolejne, jeszcze nieujawnione postaci, które mają pojawić się w tle już w pierwszych odcinkach sezonu.

W materiałach promocyjnych, które pojawiły się w „Kulisach serialu M jak miłość”, widzowie mogli dostrzec również nową, tajemniczą postać mężczyzny. Choć jego rola nie została jeszcze oficjalnie ujawniona, spekuluje się, że może on mieć związek z Mateuszem Mostowiakiem (Rafał Kowalski) i jego dalszą historią.

Katarzyna Chrzanowska wraca do seriali. Wystąpi w "M jak miłość"

Największym zaskoczeniem obsadowym jest jednak dołączenie Katarzyny Chrzanowskiej. Telemagazyn podaje, że dołącza ona do jesiennych odcinków "M jak miłość" po wakacjach. Aktorka zdobyła popularność dzięki roli w serialu „Adam i Ewa”, który przed laty był jednym z największych hitów telewizji. Po zakończeniu produkcji wycofała się z życia medialnego i przez długi czas mieszkała w Hiszpanii. Po powrocie do Polski zaczęła pojawiać się w epizodycznych rolach w takich produkcjach jak „Na sygnale”, „Na dobre i na złe” czy „Ojciec Mateusz”, stopniowo wracając do aktorstwa. Teraz dołącza do jednej z najpopularniejszych polskich telenowel, „M jak miłość”.

Sama aktorka potwierdziła udział w zdjęciach, publikując w mediach społecznościowych krótki wpis:

„Pozdrawiam z 'M jak miłość'. Nowa przygoda.” - zacytował Telemagazyn.

Na ten moment nie wiadomo jednak, kogo dokładnie zagra Katarzyna Chrzanowska ani czy jej bohaterka będzie miała kluczowe znaczenie dla głównych wątków sezonu, czy pozostanie postacią drugoplanową.