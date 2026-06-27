M jak miłość. Kama dogada się z Elżbietą w nowym sezonie? Będzie wspólna kolacja - ZDJĘCIA

Wspólna kolacja Kamy i Elżbiety

To już pewne, że Elżbieta nie powiedziała ostatniego słowa. Katarzyna Dąbrowska nagrywa nowe odcinki, które widzowie zobaczą na jesień. To już pewne, że kobieta nie zniknie z życia Marcina i Kamy i zrobi się jeszcze dziwniej. Dotychczas zaloty i prowokacje ze strony kobiety zostały konsekwentnie odrzucone, ale jednak ona wciąż nie traci ducha walki. Uparła się, że musi "zdobyć" Marcina i udowodnić, że może mieć to, co chce.

Z udostępnionych nagrań z planu "M jak miłość" można jasno odczytać, że szykuje się spotkanie obu pań. Elżbieta w sukni praz Kama w czerwonej kreacji spotkają się na tzw. "kolacji zasiadanej". Czy posiłek zmieni się w koszmar? Jakie zamiary mają obie padnie i gdzie jest w tym wszystkim Marcin?!

Mocna zapowiedź Katarzyny Dąbrowskiej

Sama aktorka udostępniła wideo z planu "M jak miłość", gdzie dumnie kroczy w długiej, zwiewnej sukni. Pewna siebie i zadziorna Elżbieta z pewnością ma kolejny plan na to, by usidlić Marcina. Czy Chodakowski wpląta się w intrygę? Niby kocha Kamę, ale u nich w małżeństwie wciąż pojawiają się wzloty i upadki, a Domańska usilnie działa.

Co dalej z Marcinem i Kamą?

Jak informowaliśmy, w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach padnie śmiała propozycja ze strony Elżbiety, która zaproponuje Marcinowi milion złotych w gotówce. Można domyślać się, za co konkretnie Chodakowski miałby zgarnąć tak dużą sumę. Mężczyzna będzie wystawiany na próbę i kuszony. Jednak nie wiadomo jeszcze, czy ulegnie.

Kama także umie pokazać charakterek i zawsze dobrze radziła sobie z "rywalkami" na swojej drodze. Jednak w przypadku Domańskiej jest inaczej, bo to szefowa Marcina, która ma pieniądze i wpływy. Trudno z nią konkurować i wygrać, chociażby ze względu na zakres działań i możliwości. Elżbieta wie dobrze, że może mieć wszystko, czego zapragnie. Nie odpuści Marcinowi w kolejnym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej.