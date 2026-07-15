M jak miłość. Nowa praca Joanny w kolejnym sezonie. Odejdzie z przychodni Rogowskiego, bo nikt jej nie będzie tam chciał - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-15 9:38

Joanna (Dominika Sakowicz) rozpocznie nową ścieżkę kariery w "M jak miłość" po wakacjach. Po skandalu ze zdradą, która wyjdzie na jaw w kolejnych odcinkach serialu, nie będzie dalej pracowała w przychodni z Arturem (Robert Moskwa), gdzie zaczęło się ich uczucie. Sam Rogowski zauważy, że sprawy zaszły za daleko, ale chyba nie przewidzi, że kochanka wcale nie oddali się tak daleko, jak mogłoby się wydawać... Gdzie będzie pracowała Joanna w nowych odcinkach "M jak miłość" jesienią? Odpowiadamy!

Koniec pracy Joanny w przychodni Artura w nowym sezonie "M jak miłość"

To już pewne, że Joanna odejdzie z przychodni Artura i tym samym zakończy się dziwna współpraca Domańskiej z Rogowskim. To właśnie od wspólnych obowiązków zawodowych zaczęło się uczucie, które zostało pogłębione. Joanna zatrudniła się w przychodni, ale od razu było wiadomo, że przeciągłe spojrzenia, rozmowy i małe gesty świadczą o tym, że dwójkę lekarzy łączy coś więcej. Później odbywały się spotkania poza pracą, wspólny jogging i propozycja wyjazdu na konferencję. Chociaż finalnie do wyjazdu nie doszło, w finale sezonu "M jak miłość" Joanna z Arturem wyznali sobie miłość. To zdrada emocjonalna, z którą Marysia (Małgorzata Pieńkowska) będzie mierzyć się w kolejnych odcinkach po wakacjach. Wiadomo już, że wspólna praca w przychodni nie będzie kontynuowana. Zdjęcie Dominiki Sakowicz z planu "M jak miłość" wiele wyjaśnia.

Nowa praca Joanny z "M jak miłość". Przeniesie się do... szpitala!

Jeśli ktoś myśli, że Joanna oddali się od Rogowskiego, wyprowadzi np. do Warszawy i tam zacznie karierę w jednym z ośrodków w stolicy, ten mocno się pomyli. Domańska nadal będzie krążyła w okolicy Artura. Na plakietce na szyi Joanny widnieje nazwa szpitala w Gródku. Skoro na zdjęciu widać Joannę w fartuchu lekarskim, a na jej szyi zwisa służbowa plakietka, to oznacza tylko jedno. Domańska wcale nie zniknie z przestrzeni Artura i Marysi. Będzie pracowała w szpitalu, ale nadal nie wyprowadzi się daleko poza obszar Grabiny.

Joanna nadal blisko Artura w nowym sezonie "M jak miłość"

Joanna wcale nie rzuci kariery lekarki. Wiele też wskazuje na to, że nie zrezygnuje tak łatwo z uczucia do Artura. Mimo początkowej próby na ucięcie kontaktów, kobieta sama będzie proponowała spotkania i nieprzestanie kusić lekarza. Skoro zatrudni się w szpitalu w Gródku, wcale nie będzie daleko Artura i jego rodziny. Ten romans może wiele kosztować.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!
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