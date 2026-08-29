M jak miłość. Nie tylko afera z Marysią. Niewierny Artur skłóci się także z Judytą!

Judyta da Arturowi wizytówkę psychoterapeuty. Rogowski się wścieknie

W 1937 odcinku „M jak miłość” Marysia będzie próbowała odbudować z Arturem choć namiastkę dawnej bliskości. Jak podaje portal światseriali.interia.pl zapyta męża, czy odsłuchał jej wiadomość z propozycją wspólnego wieczornego spaceru. Rogowski odpowie jej w ciepły sposób, dając do zrozumienia, że z żoną jest gotów zrobić niemal wszystko. Chwilę później atmosfera jednak diametralnie się zmieni. Do gabinetu Artura wejdzie Judyta. Psycholożka nie będzie owijać w bawełnę. Zamiast kolejnych ostrzeżeń wręczy Rogowskiemu wizytówkę.

- To dla ciebie. Już z nim wstępnie rozmawiałam, może cię jutro przyjąć - powie Judyta, co cytuje wspomniany portal.

Artur spojrzy na wizytówkę i szybko zorientuje się, czego dotyczy propozycja. Psychoterapia indywidualna będzie dla niego jasnym sygnałem, że Judyta uważa, iż jego problemy zaszły już zdecydowanie za daleko.

Artur wybuchnie. Skłóci się z Judytą

Rogowski nie przyjmie jednak pomocy. Wręcz przeciwnie, w 1937 odcinku „M jak miłość” poczuje ogromny żal do Judyty. Będzie przekonany, że osoby, którym ufa, rozmawiają o nim za jego plecami. Nagle zacznie mieć pretensje do psycholożki, która już wcześniej dobrze widziała, co święci się w znajomości kolegi i Dobrzańskiej (Dominika Sakowicz). To przecież Judyta w poprzednich odcinkach „M jak miłość” była osobą, która postawiła sobie za cel przyhamowanie znajomości Rogowskiego z Joanną.

W nowym sezonie „M jak miłość” Judyta spróbuje uspokoić lekarza i weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii. Wyjaśni, że to ona uznała, iż Artur powinien skorzystać z pomocy specjalisty i że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak dla mężczyzny żadne tłumaczenia nie wystarczą. I tak poczuje się dotknięty i to również ze strony swojej żony.

- A ja żałuję, że osoby, które uważam za bliskie, rozmawiają o mnie za moimi plecami... - odpowie jej Artur.

- Patrzę na ciebie i słyszę wszystkie syreny alarmowe... - ostrzeże go Judyta.

Artur nie będzie chciał jednak dalej słuchać. Przerwie rozmowę i wzburzony opuści gabinet.

Artur pokłóci się z Judytą, a potem zaskoczy Marysię

Po wyjściu z gabinetu Artur będzie musiał jeszcze zmierzyć się z Marysią. Rogowska szybko zauważy, że mąż jest zdenerwowany i dowie się o rozmowie z Judytą. Artur wyjaśni, że jest mu zwyczajnie przykro, iż żona zwierzała się przyjaciółce z jego prywatnych problemów. Obrazi się na całego, chociaż to on romansuje z Joanną.