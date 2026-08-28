M jak miłość. Barbara odkryje prawdę o Mateuszu w nowym sezonie. Zrozumie, co ukrywa wnuk 

Barbara zauważy problemy Mateusza

W 1941 odcinku „M jak miłość” Marysia (Małgorzata Pieńkowska) ponownie zaprosi do Grabiny Mateusza oraz jego znajomych. Mostowiakowa będzie miała nadzieję, że obecność młodych ludzi choć trochę poprawi humor Barbarze. Spotkanie szybko przyniesie jednak zupełnie inny przebieg, niż tylko wesołe siedzenie przy stole. Barbara zacznie przyglądać się wnukowi i zauważy, że Mateusz nie jest sobą. Mostowiakowa doskonale zna jego zachowanie, dlatego szybko domyśli się, że za jego gorszym nastrojem stoi coś powazniejszego.

Mateusz wciąż będzie myślał o Majce

Barbara odkryje, że Mateusz znów się zakochał i ma złamane serce. Początkowo mogłoby się wydawać, że chodzi o Bognę (Sherazade Wolff), z którą Mostowiak właśnie się rozstanie. Prawda okaże się jednak zupełnie inna. Jak informowaliśmy, Bogna jeszcze na początku sezonu "M jak miłość" faktycznie będzie zainteresowana żołnierzem. Jednak kiedy na własne oczy zobaczy, jak Mateusz zwraca się i zachowuje wobec Majki, dziewczyna odpuści... Co więcej, Mateusz nie będzie miał złamanego serca przez Bognę, a przez Majkę (Matylda Giegżno).

I właśnie w Grabinie w 1941 odcinku "M jak miłość" czujna babcia zrozumie, że Mateusz wciąż nie potrafi przestać myśleć o Majce. To właśnie uczucia do koleżanki z wojska będą dla niego największym problemem. Mimo że Majka długo nie potrafiła zerwać z Tomaszem (Chris Cugowski), a Mateusz próbował ułożyć sobie życie u boku Bogny, jego uczucia wcale nie wygasną.

Barbara wesprze wnuka w 1941 odcinku "M jak miłość"

Barbara zauważy więc, że wnuk nadal cierpi przez dziewczynę. Nie będzie musiała usłyszeć od niego wszystkiego wprost, aby zrozumieć, co dzieje się w jego sercu. Mostowiakowa po raz kolejny okaże się osobą, która potrafi dostrzec więcej, niż Mateusz chciałby pokazać. Wesprze wnuka, a historia Majki i Mateusza rozwinie się w dalszych odcinkach nowego sezonu. Jeszcze nie wszystko stracone.