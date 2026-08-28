M jak miłość. Wyjazd Artura do Niemiec w nowym sezonie. Takie będą skutki zdrady Marysi

Artur wyjedzie z Joanną do Berlina w 1941 odcinku „M jak miłość”

W 1941 odcinku „M jak miłość” wyjdzie na jaw, że Artur wcale nie zakończył romansu z Joanną. Wręcz przeciwnie, ich relacja będzie na tyle zażyła, że lekarz zdecyduje się wyjechać z młodszą koleżanką aż do Berlina. Para uda się tam na sympozjum, jednak dla Marysi (Małgorzata Pieńkowska) nie będzie to z pewnością zwykły wyjazd służbowy.

Co więcej, Artur wcześniej będzie próbował przekonać Agnes (Amanda Mincewicz), że zakończył relację z Joanną. Dziewczyna zobaczy jednak, że ojciec nie mówił jej prawdy. W 1941 odcinku „M jak miłość” odkryje, że Rogowski nadal spotyka się z Dobrzańską, a na dodatek wyjechał z nią z Polski. Dla Agnes będzie to kolejny dowód na to, że jej ojciec coraz bardziej angażuje się w relację z Joanną. Tym bardziej że jeszcze niedawno Artur zapewniał, że chce definitywnie odciąć się od młodej lekarki. Na próżno.

Najpierw miał być Kraków. Artur już raz chciał wyjechać z Joanną

Wyjazd do Berlina nie będzie jednak pierwszym momentem, kiedy Artur znajdzie się o krok od wspólnej podróży z Joanną i spędzenia nocy sam na sam z daleka od domu. Już pod koniec poprzedniego sezonu lekarka miała wybrać się z kolegą do Krakowa. Jednak wtedy sytuacja zwróciła uwagę Judyty (Paulina Chruściel), która jako przyjaciółka Marysi i pracowniczka przychodni szybko wtrąciła się w podejrzane plany lekarza i wybiła mu z głowi wspólny wyjazd.

Artur z niknie w Niemczech na zawsze?

W nowym sezonie „M jak miłość” okaże się, że Artur wcale nie potrafił zapomnieć o Joannie. Co więcej, tym razem nie zatrzyma się na planowaniu wspólnego wyjazdu w Polsce. W 1941 odcinku "M jak miłość" lekarz będzie przebywał z Dobrzańską aż w Berlinie.

Tym samym historia, która wcześniej mogła zakończyć się na niewinnym wyjeździe na konferencję do Krakowa, pójdzie o wiele dalej. Artur będzie musiał również zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw, bo Agnes odkryje, że ojciec nadal spotyka się z Joanną. Mało tego, córka lekarza raczej nie zachowa tak istotnych informacji dla siebie. Nadchodzi wybuch kłamstw Artura.

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