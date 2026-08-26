M jak miłość. Nie będzie rodziny Adama na ślubie z Natalką! To dlatego nie pojawi się nawet jego kuzyn Jakub Karski? - ZWIASTUN

Ślub Natalki i Adama w "M jak miłość" bez rodziny Karskiego! Nawet Jakub nie dostanie zaproszenia

Na ślub Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" trzeba będzie poczekać aż do późnej jesieni. Co prawda "M jak miłość" wróci na antenę TVP2 po przerwie wakacyjnej już w poniedziałek, 7 września 2026 r., ale zwiastun premierowych odcinków ujawnia nie tylko to, co będzie się działo już we wrześniu, ale także wydarzenia, które rozegrają się w Grabinie nieco później w nadchodzącym 27 sezonie.

Zwiastun "M jak miłość" po wakacjach odsłonił tylko urywki scen ze ślubu Natalki i Adama, ale dzięki nim wiadomo już, że lista gości zamknie się w zaledwie kilkunastu osobach i będą to przede wszystkim bliscy panny młodej. Wśród zaproszonych na ślub Karskich zabraknie jedynego członka rodziny Adama, o którym wiadomo, czyli jego kuzyna Jakuba Karskiego. Powód? Nie utrzymują ze sobą żadnego kontaktu.

Ostatni raz Adam i Jakub w "M jak miłość" widzieli się prawie trzy lata temu, jak Karski przyjechał z Gdańska do Warszawy, bo dostał posadę komendanta policji w Lipnicy. Od tego czasu policjant i detektyw nawet ze sobą nie rozmawiają.

W zwiastunie nowego sezonu "M jak miłość" Adam powie Natalii, dlaczego na ich ślubie nie pojawi się Jakub. Bo przecież nie ma nikogo bliskiego. Karski za sobą bolesną przeszłość. Spędził dwa lata w domu dziecka w Józefowie po śmierci rodziców i to był dla niego najgorszy czas w życiu. Długo bardzo chciał zapomnieć o stracie matki i ojca, sierocińcu i udało mu się to przy Natalii.

- Jesteście całą moją rodziną... - wyzna przyszłego żonie Adam na krótko przed ślubem. Karski uznał bowiem jej córkę Hanię (Wiktoria Basik) za własne dziecko.

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Kto będzie na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość"?

Lista gości na ślubie Natalki i Adama Karskiego w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" nie będzie długa. I znajdzie się na niej tylko rodzina panny młodej i kilkoro znajomych z komendy policji.

Oprócz Hani i babci Barbary (Teresa Lipowska) na ślubie pojawią się: Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Artur Rogowski (Robert Moskwa) z córkami - Basią (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz), Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) Lisieccy z synem Frankiem (Jarosław Śmigielski), Kisielowa i jej mąż Robert Żak (Krzysztof Tyniec), a także brat Natalki - Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski) z towarzyszącą mu Majką (Matylda Giegżno) i przyjacielem Jankiem (Jakub Sirko).

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Na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" nie będzie jej siostry Uli (Iga Krefft), ojca Marka (Kacper Kuszewski) i macochy Ewy (Dominika Kluźniak).

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