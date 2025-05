M jak miłość. Natalka z córką Hanią muszą odejść! Nie ma dla nich miejsca w życiu Bartka - ZDJĘCIA

Czy Natalka i Hania odejdą z "M jak miłość" w nowym sezonie jesienią?

Natalka musi odejść z "M jak miłość", jeśli nie pójdzie po rozum do głowy i nie zrozumie, że musi trzymać się od Bartka z daleka! On kocha Dorotę, żona jest miłością jego życia i wiele razy dał to Natalii wyraźnie do zrozumienia. Do odejścia z serialu typowana jest także Hania, wyjątkowo rozkapryszona 10-latka, która wtrąca się w relację matki z wujkiem.

Tak w skrócie można opisać to, jak widzowie "M jak miłość" odbierają zachowanie Natalki wobec Bartka. Tak samo reagują na to, że Hania bardzo potrzebuje ojca i wymyśliła sobie, że będzie nim właśnie Lisiecki. Reakcje fanów na Natalkę niestety odbijają się na tym, jak podchodzą do Dominikę Suchecką, która dostała taką rolę, gra zgodnie ze scenariuszem i przez to wzbudza powszechną nienawiść. Tak jak jej ekranowa córka Wiktoria Basik.

Komentarze zamieszczane na oficjalnym profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku pod naszą grafiką z pytaniem, która bohaterka powinna odejść z serialu, nie pozostawiają wątpliwości, że ta kiedyś bardzo lubiana bohaterka, teraz stała się postacią, której już chyba nikt nie jest w stanie znieść. Bo kiedyś Natalkę grała Marcjanna Lelek, której przecież wszyscy kibicowali.

Tak fani "M jak miłość" oceniają zachowanie Natalki i Hani. Ostre komentarze

- Natalia i Hanka nic nie wnoszą do serialu a młoda dodatkowo za dużo miesza się w sprawy dorosłych - Natalia ze swoją córką - małą intrygantką. Nikomu do niczego nie są potrzebne. Wysłać je należy do Australii. Priorytetem ! - Natalia i Hania no chyba że zwiąże się z szefem z pracy to może być ciekawie wtedy - Na początku Iza ale teraz mnie strasznie irytuje Natalia😡taka melepeta życiowa trochę. I te jej miny czasem denerwują. - Natalia. Hania potrzebuje ojca i chyba nie rozumie, że nie należy układać życia dorosłym. Natalia nie reaguje właściwie na jej postępowanie. Mimo że Bartek kocha Dorotę , chce się do niego zbliżyć przez Hanię właśnie. Czuję że to nie jest dobre dla nikogo - Nie lubię tej małej Hani, bo jest rozkapryszoną gówniarą, która wpierdziela się w życie dorosłych i ustawia matce życie. Gdyby Natalka była z szefem, zamiast uganiać się za Bartkiem, to myślę, że nie była by taka zła. Stworzyliby fajną parę i sielankę. - Zostawiłabym tylko Kamę ,resztę wysłałabym do Australii.

Z kim będzie Natalka w nowym sezonie "M jak miłość"? Adam Karski jej ostatnią szansą

To tylko niektóre z opinii na temat Natalki i Hani "M jak miłość", które wzbudzają ogromne emocje. Widzowie traktują ingerencję Natalii i jej córki w życie Bartka niemal tak, jakby na ich oczach próbowała rozbić związek kogoś bliskiego. Trudno im w takiej sytuacji rozdzielić serial od prawdziwego życia. A trzeba pamiętać, że Dominika Suchecka i Wiktoria Basik to nie bohaterki z "M jak miłość". Odgrywają tylko swoje role.

Jedno jest pewne - w nowym sezonie "M jak miłość" Natalka i Hania nie odejdą. Być może scenarzyści serialu rozpiszą ich dalsze losy tak, by odpuściły sobie Bartka i by samotna Natalia znalazła szczęście u boku komendanta policji, Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg).