M jak miłość. Nachalna Joanna nie odpuści sobie Rogowskiego! Zachoruje i zwabi Artura do siebie - WIDEO

To dlatego Joanna w "M jak miłość" nie odczepi się od Artura Rogowskiego

Romans Artur i Joanny w "M jak miłość" to będzie tylko kwestia czasu? Od pierwszego spotkania Rogowskiego ciągnie do dużo młodszej lekarki, którą zatrudnił jako kardiolożkę w swojej przychodni w Lipnicy. Doktor Dobrzańska przyjechała na wieś, zamieszkała w domu kuzynki, bo wcześniej jej życie nie układało się, tak jak tego pragnęła.

Samotna, wrażliwa, delikatna Joanna desperacko pragnie miłości i upatrzyła sobie żonatego Artura jako idealnego kandydata na partnera i opiekunka. Nie zważając na to, że Rogowski jest szczęśliwym mężem Marysi, że uwodząc go, flirtując z nim, rozbije rodzinę, która przechodzi właśnie trudne chwile. Pogrążona w depresji Marysia będzie bardzo potrzebowała Artura.

Co prawda w 1921 odcinku "M jak miłość" Joanna da Rogowskiemu wyraźnie do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana, że wysyłała mu jakieś błędne sygnały, bo jest pierwszą osobą, która jest dla niej taka opiekuńcza, to Artur i tak przestanie o niej myśleć, śnić o romansie z kobietą, która może zniszczyć jego małżeństwo! to oznacza, że Joanna, która zauważy, jak działa na Rogowskiego, wcale nie da mu spokoju, nie odpuści sobie męża Marysi.

Dominika Sakowicz w "Kulisach serialu M jak miłość" zapowiedziała, że z każdym odcinkiem Joanna i Artur będą coraz bliżej!

M jak miłość. Rogowski zdradzi Marysię z Joanną? Zakocha się w dużo młodszej lekarce!

- Joannę intryguje to, że doktor Rogowski jest wobec niej tak troskliwy, pomocny. Wszystko ma pod kontrolą, ona czuje, że są podobni, że ona ma też kruchość w sobie, że chce czegoś więcej od życia... Joanna czuje, że to jest trochę tak, że Rogowski by chciał, ale się boi. On ma rodzinę. Na pewno nie chce nikomu zrobić krzywdy, nie chciałby tego rozwalić. Rozum go trzyma przy tym, a jednak serce podpowiada coś innego... - powiedziała tajemniczo nowa aktorka w obsadzie "M jak miłość".

Joanna zachoruje w "M jak miłość"! Artur nie zostawi jej w chorobie

Nachodzące odcinki "M jak miłość" w kwietniu przyniosą kolejne zbliżenie Artura do Joanny, kiedy młoda lekarka nagle ciężko zachoruje i będzie wymagała nie tylko leczenia, ale także dalszej pomocy męża Marysi. Choroba Joanny sprawi, że Rogowski jeszcze bardziej będzie do niej lgnął.

- Jest mi tak bezpiecznie dzięki tobie... - wyzna Joanna w gorączce, kiedy zwabi Artura do siebie, bo będzie z nią naprawdę źle.

Nawet po powrocie do domu Rogowski myślami będzie przy Joannie. Sporo zaryzykuje, kiedy zadzwoni do niej, by upewnić się, czy lepiej się czuje po lekach w kroplówce, którą jej podłączy.

- Chyba naprawę masz ręce, które leczą... - zapewni chora Joanna.

Czy Artur zdradzi Marysię z Joanną w "M jak miłość"?

W odcinkach "M jak miłość" w kwietniu zdrada Artura z Joanną będzie coraz bliżej! Nachalna lekarka nie będzie miała żadnych oporów, żeby flirtować z żonatym Rogowskim. Tylko na krótką chwilę Agnes (Amanda Mincewicz) powstrzyma Joannę przed interesowaniem się jej ojcem. Póki co produkcja serialu nie ujawnia jeszcze, czy i kiedy Artur zdradzi Marysię z Joanną. Pozostaje więc mieć nadzieję, że w porę się opamięta i nie nawiąże romansu, który na pewno oznaczałby koniec jego małżeństwa.