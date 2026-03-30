M jak miłość, odcinek 1921: Ojczym Franka pobije go przed szkołą! Tak zmusi bezbronnego chłopca, żeby okradł Dorotę - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Okrutny ojczym Franka w 1921 odcinku "M jak miłość" przystąpi do ataku! Namierzył już siedlisko Lisieckich w Grabinie, a teraz dotrze też do szkoły w Lipnicy, gdzie Dorota i Bartek wyślą przybranego syna, żeby rozpoczął wreszcie naukę. Przez myśl im nie przejdzie, że potwór, który już nie raz skrzywdził Franka, cały czas jest w pobliżu i stwarza zagrożenie nie tylko dla bezbronnego dziecka, lecz także dla nich! Jak daleko posunie się Zawadzki?

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1921: Dorota odkryje, że Franek ją okradł. Ukryje to przed Bartkiem - WIDEO

Brutalny atak ojczym na Franka na terenie szkoły w 1921 odcinku "M jak miłość"

Biedny Franek w 1921 odcinku "M jak miłość" nawet nie zdoła krzyknąć, kiedy ojczym znajdzie go na szkolnym boisku! Brutalny Zawadzki od razu chwyci chłopca i pobije go tylko dlatego, że Franek nie będzie chciał oddać mu śniadaniówki z drugim śniadaniem, które przygotuje dla niego Dorota! Z troską i miłością, jak prawdziwa kochająca mama. Dołączając do posiłku także karteczkę z napisem "Miłego dnia:)".

M jak miłość ZWIASTUN. Ojczym Franka zmusi go do kradzieży! Agnes rozgryzie Joannę

M jak miłość. Franek poróżni Dorotę i Bartka? Okrutny ojczym zmusi go do kradzieży u Lisieckich!

- Cześć synek! Co tam? Nowa rodzinka, mamusia piękna! A co ze starym ojcem? Potrzebuję kasy i ty mi ją załatwisz! - zagrozi Frankowi ojczym, a kiedy chłopiec się sprzeciwi, Zawadzki go pobije. - No i po co się było tak rzucać?... Weź mnie zrozum. Mam trochę długu i nóż na gardle... A ci twoi na pewno mają w chacie jakąś kasę, biżuterię, sprzęt… Widziałeś tam coś? - Mam ich okraść? - Tam zaraz okraść! Podzielić się z rodziną! Wieczorem będę czekał tam przy tej rzece przy ich domu!- Ja ich nie okradnę! I tobie też nie dam! Możesz mnie nawet zatłuc! - Ciebie? Po co?… Jak nie załatwisz mi kasy, to powycinam buźkę tej twojej nowej mamusi, że żaden chirurg za żaden szmal nic już z tym nie zrobi… To co? Widzimy się dzisiaj wieczorem? Przynieś, co się da i morda w kubeł! Wiesz, że ja nie żartuję... - ojczym Franka zastraszy, grożąc także Dorocie.

Franek w 1921 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się Dorocie, że ojczym go pobił

Kiedy Dorota w 1921 odcinku "M jak miłość" przyjedzie do Franka do szkoły od razu zauważy rozciętą wargę syna. Ale chłopiec okłamie ją, że dostał piłką podczas zajęć wychowania fizycznego, bo siedział za blisko boiska. Lisiecka uwierzy i nie przyjdzie jej do głowy, by sprawdzić wersję Franka u nauczyciela, czy dyrekcji szkoły. Zresztą przybrany syn poprosi, by nie robiła afery jego pierwszego dnia szkoły.

Franek okradnie Dorotę z biżuterii w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Wieczorem w 1921 odcinku "M jak miłość", kiedy Dorota i Bartek wyjdą na urodziny Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), Franek okradnie Lisiecką z biżuterii. Wyciągnie z jej szkatułki cenne pierścionki, kolczyki i naszyjniki i pod osłoną nocy zaniesie je ojczymowi nad rzekę. Po powrocie do siedliska Dorota od razu zauważy brak biżuterii...

