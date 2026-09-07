M jak miłość. Martyna wystawi Jakuba do wiatru w nowym sezonie? Przed randką zacznie się wycofywać - ZDJĘCIA

Martyna w nowym sezonie "M jak miłość" zacznie żałować, że zgodziła się na randkę z Jakubem?

W 1943 odcinku "M jak miłość" nadejdzie moment, na który Martyna tak naprawdę będzie czekała od dawna. Po miesiącach przyjaźni, wzajemnego wspierania się i ukrywania własnych uczuć Wysocka wreszcie dostanie szansę, żeby sprawdzić, czy między nią i Jakubem może wydarzyć się coś więcej. Tyle że kiedy spotkanie przestanie być tylko odległą możliwością i stanie się prawdziwą randką, lekarkę dopadnie strach...

Jeszcze w 1942 odcinku "M jak miłość" Martyna zbierze się na odwagę i powie Jakubowi wprost, co do niego czuje. Będzie spodziewała się wszystkiego, tylko nie odpowiedzi, jaką dostanie. Karski nie odsunie się od niej i nie spróbuje sprowadzić ich relacji ponownie wyłącznie do przyjaźni. Zamiast tego zaprosi ją na prawdziwą randkę. I właśnie wtedy Wysocka zrozumie, że jej wyznanie może naprawdę zmienić wszystko.

Martyna w 1943 odcinku "M jak miłość" znów będzie bała się odrzucenia. Historia z Marcinem nie da jej spokoju

W nowym sezonie "M jak miłość", po przerwie wakacyjnej największym problemem Martyny nie będzie brak uczuć do Jakuba. Wręcz przeciwnie. Wysocka zacznie się wycofywać właśnie dlatego, że Karski stanie się dla niej zbyt ważny. Jeżeli potraktuje spotkanie poważnie, będzie musiała zaryzykować kolejne złamane serce. Lekarka ma już za sobą bardzo bolesną historię z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Wysocka zakochała się w Chodakowskim i przez pewien czas mogła liczyć, że ich bliskość przerodzi się w trwały związek. Ostatecznie Marcin wybrał jednak Kamę (Michalina Sosna), a Martyna została sama ze swoimi uczuciami. To doświadczenie będzie miało ogromny wpływ na jej podejście do Jakuba.

Do tego w 1943 odcinku "M jak miłość" wciąż pozostanie kwestia Kasi. Wysocka doskonale będzie wiedziała, jak ważna była dla Jakuba jego była żona. Przez długi czas to właśnie przekonanie, że Karski nadal kocha Kasię, powstrzymywało Martynę przed powiedzeniem mu prawdy o własnych uczuciach. Wysocka nie będzie chciała zostać dla Jakuba pocieszeniem po nieudanym małżeństwie. Tym bardziej nie zgodzi się na rolę "drugiego wyboru". Karski będzie musiał udowodnić jej, że zaproszenie na randkę nie jest chwilowym impulsem i że rzeczywiście chce sprawdzić, dokąd może zaprowadzić ich relacja.

"M jak miłość", odcinek 1943: Martyna jednak pójdzie na randkę z Jakubem! Tak zacznie się ich nowa relacja

W 1943 odcinku "M jak miłość" Martyna mimo wszystkich wątpliwości nie wystawi Jakuba do wiatru. Wysocka w końcu zdecyduje się zaryzykować i pójdzie na pierwszą prawdziwą randkę z Karskim. Będzie to ogromna zmiana w ich relacji, bo do tej pory niemal zawsze spotykali się jak dobrzy przyjaciele. Teraz oboje będą już świadomi, że może chodzić o coś znacznie poważniejszego.

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