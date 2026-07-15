M jak miłość. Marek i Ewa nie wrócą na ślub Natalki i Adama! Mostowiak nie poprowadzi córki do ołtarza. Nie tylko ich zabraknie - ZDJĘCIA

Marek nie wróci na ślub Natalki w nowym sezonie "M jak miłość"?

Zdjęcia z planu nowego sezonu "M jak miłość" nie pozostawiają wątpliwości, że twórcy kręcą właśnie wyczekiwany ślub Natalki i Adama Karskiego. Wśród licznych gości nie widać jednak Marka Mostowiaka ani Ewy. To właśnie ich brak od razu zwraca uwagę, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny dzień w życiu Natalki bez ojca, który wychował ją jak własną córkę. Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny rodzina z Australii pozostanie poza główną fabułą serialu.

Marek wychował Natalkę, ale znów zabraknie go w najważniejszym momencie

Choć Marek nie jest biologicznym ojcem Natalki, od lat to właśnie on był dla niej największym wsparciem. Razem z Ewą stworzyli rodzinę, a po wyjeździe do Australii nadal pomagali rodzinie. To właśnie na Antypody wyjechały Ula (Iga Krefft) oraz Natalka, kiedy w ich życiu źle się działo. Policjantka wróciła jednak do Grabiny, gdzie zaczęła układać sobie życie od nowa. Teraz przed nią kolejny wielki krok, ślub z Adamem Karskim.

Na planie powstają już sceny tej uroczystości. Wiadomo, że wśród gości pojawią się Barbara (Teresa Lipowska), Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Hania (Wiktoria Basik), Bartek (Arkadiusz Smoleński) z Dorotą (Iwona Rejzner) oraz bliscy Natalki, ale na razie nic nie wskazuje na to, by do Polski przylecieli Marek i Ewa. A przecież właśnie Marek wydawałby się najbardziej naturalną osobą, która mogłaby odprowadzić pannę młodą do ołtarza.

Powrót Marka do "M jak miłość" wydarzył się w ostatnich latach

Od odejścia Kacpra Kuszewskiego z serialu twórcy jedynie od czasu do czasu wspominają o Marku. Bohater utrzymuje kontakt z rodziną, ale najczęściej odbywa się to poza ekranem. Wyjątkiem był świąteczny odcinek z 2022 roku, w którym Kuszewski rzeczywiście ponownie wcielił się w Marka i przyjechał na Wigilię do Grabiny. Była to jednak specjalna odsłona serialu, niezwiązana z regularną fabułą. Ewy wówczas zabrakło.

Od tamtej pory Marek nie wrócił do codziennych wydarzeń w "M jak miłość". Dlatego wiele wskazuje na to, że również ślub Natalki odbędzie się bez jego udziału. Jeśli tak się stanie, rolę największego wsparcia dla panny młodej ponownie przejmie Barbara, która od miesięcy towarzyszy wnuczce we wszystkich najważniejszych decyzjach i była przy niej także wtedy, gdy wahała się, czy w ogóle wyjść za Adama. To właśnie babcia, a nie ojciec, najprawdopodobniej będzie obok Natalki również w dniu jej ślubu.