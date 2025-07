M jak miłość. Lenka ciężko ranna w wypadku! Na tym nie koniec kłopotów córki Kingi i Piotrka - ZDJĘCIA

Niepokojące doniesienia z planu “M jak miłość”. Lenka (Olga Cybińska) będzie miała wypadek, który źle się dla niej skończy. Córka Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) zostanie poważnie ranna, poleje się krew. Tuż przed wypadkiem Lenki, który rozegra się w nowym sezonie "M jak miłość" 16-letnia Zduńska wsiądzie do auta z tajemniczą dziewczyną (Sofiia Stelmakh), która dotąd nie pojawiała się w serialu. To będzie nowa bohaterka. Co się stanie Lence? Poznaj szczegóły i zobacz zdjęcia zza kulis premierowych odcinków.