M jak miłość. Krystian Domagała pożegnał Mateusza Mostowiaka! To nie on podjął decyzję o odejściu - ZDJĘCIA

Rafał Kowalski zastąpił Krystiana Domagałę w roli Mateusz Mostowiaka w "M jak miłość"!

Ta wiadomość wstrząsnęła fanami "M jak miłość"! I nic dziwnego, gdyż jak w lutym gruchnęła informacja o tym, że Krystiana Domagałę, który od samego początku, przez blisko 23 lata wcielał się w rolę Mateusz Mostowiaka, zastąpi inny aktor, to widzowie nie mogli w to uwierzyć!

Tym bardziej, że o planach produkcji wówczas nie wiedział jeszcze sam zainteresowany, który w styczniowym wydaniu programu "Pytaniu na śniadanie" mówił, iż liczy na powrót swojego bohatera do obsady, a już w lutym pojawiła się informacja o zmianie, której wówczas Krystian Domagała nie skomentował. Ale teraz po końcu 25 sezonu "M jak miłość" i ponad miesiącu od debiutu Rafała Kowalskiego w roli Mateusza Mostowiaka postanowił w końcu zabrać głos!

Krystian Domagała potwierdził, że to produkcja podjęła decyzję o jego odejściu z "M jak miłość"!

Krystian Domagała opublikował na swoim Instagramie post, w którym pożegnał się z "M jak miłość", a także zamieścił specjalne wideo, w którym podsumował swoje 23 lata spędzone na planie, gdzie grał odkąd skończył 3 miesiące! I choć to nie on podjął decyzję o odejściu z produkcji, to w pięknych słowach podziękował jej za wszystkie lata, które mógł w niej spędzić i z pokorą przyjął jej decyzję o zastąpieniu go przez Rafała Kowalskiego w roli Mateusza Mostowiaka!

Aktor zwrócił się także z podziękowaniami do widzów "M jak miłość", a także kolegów z obsady zarówno tej początkowej, jak i obecnej, z którymi miał przyjemność zagrać, jak i do wszystkich osób, na co dzień niewidocznych, ale tworzących ten kultowy serial. I choć przyznał, że tutaj nastąpił już jego koniec, to jest gotowy na nowe aktorskie projekty!

- 🎬 🎬 Czas na pożegnanie… Po ponad dwóch dekadach spędzonych na planie M jak miłość nadszedł moment, by pożegnać się z Mateuszem Mostowiakiem – postacią, która towarzyszyła mi od trzeciego miesiąca życia. Ten serial był dla mnie drugim domem, a każdy dzień na planie – bezcennym doświadczeniem, które ukształtowało mnie jako człowieka i aktora.

💔 Decyzja o zmianie obsady nie należała do mnie, ale przyjmuję ją z pokorą i wdzięcznością.

Dziękuję Wam, drodzy widzowie – za każdy uśmiech, każde wzruszenie i każde słowo wsparcia. To dzięki Wam ta podróż była tak wyjątkowa.

🙏 Praca z tak wspaniałą obsadą była dla mnie zaszczytem. Dziękuję wszystkim, którzy tworzyli rodzinę Mostowiaków i świat serialu:

• Teresa Lipowska (Barbara Mostowiak)

• Małgorzata Kożuchowska (Hanka Mostowiak)

• Kacper Kuszewski (Marek Mostowiak)

• Witold Pyrkosz † (Lucjan Mostowiak)

• Dominika Ostałowska (Marta Mostowiak)

• Rafał i Marcin Mroczek (Piotrek i Paweł Zduńscy)

• Katarzyna Cichopek (Kinga Zduńska)

• Anna Mucha, Andrzej Młynarczyk, Adriana Kalska, Iga Krefft, Mikołaj Roznerski, Marcjanna Lelek, Tomasz Oświeciński

• …i wielu, wielu innych – aktorów, reżyserów, scenarzystów, operatorów, charakteryzatorów, kostiumografów, produkcję i całą ekipę techniczną

To Wy wszyscy sprawiliście, że ten świat był tak żywy i prawdziwy.

📽 Choć ta rola się kończy, przede mną nowe rozdziały. Mam serce pełne wdzięczności i głowę pełną pomysłów.

✉️ Jestem otwarty na nowe projekty i propozycje – zapraszam do kontaktu: [email protected]

Do zobaczenia – w życiu i na ekranie. Krystian Domagała - podsumował na swoim Instagramie.

Aktorzy i fani dziękują Krystianowi Domagale za 23 lata spędzone w "M jak miłość"!

Oczywiście, pożegnalny post Krystiana Domagały z"M jak miłość" nie przeszedł bez echa, a swoje podziękowania od razu zaczęli wypisywać wierni widzowie serialu, którzy śledzili jego nie tylko poczynania, ale i dorastanie na ekranie. A wśród komentarzy nie zabrakło także głosów od pozostałych aktorów, w tym byłej żony Mateusza Mostowiaka, Lilki (Monika Mielnicka), która także zniknęła z "M jak miłość"!

- Dzięki za każdy wspólny wątek 🙌 - napisała Monika Mielnicka, która nawet sama nie wiedziała, co stało się z jej bohaterką, w czym uświadomili ją widzowie - panią dali do Krakowa - i co ona tam robi? - cholera wie 😉 ktoś tam powiedział tak w serialu 😋 generalnie jest wiele postaci wyklętych przez bohaterów 😊np brat przyrodni Mateusza, wnuk Barbary, Wojtuś 😉;

- Mimo, że oglądanie tego serialu zakończyłam lata temu to jakiś sentyment do tego serialu pozostał,od czasu do czasu zerkam na profile aktorów i jakoś tak przykro patrzeć jak cały ród Mostowiaków się rozpada.. Powodzenia w dalszej karierze ✊;

- Skoro decyzja nie należała do ciebie, to kto wpadł na tak beznadziejny pomysł?...😭 Chociaż nie dziwi mnie to, bo ostatnio w m jak miłość same beznadziejne pomysły co do różnych aspektów;

- Super grałeś postać rolę Mateusza😉👍🥰;

- Wielka szkoda że pan już nie gra Mateusza wolałam Mateusza jak pan go grał;

- Wielka szkoda😢 Powodzenia❤️.