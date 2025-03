M jak miłość. Koszmarne spotkanie Marysi z ojcem Judyty w szpitalu. Nie będzie się patyczkował - ZDJĘCIA, WIDEO

Ojciec Judyty w szpitalu! Zaleje się łzami

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" Judyta otrzyma bardzo niepokojące wieści. Ojciec, który nie chce mieć z nią nic wspólnego, trafi do szpitala!

- Chodzi o mojego ojca, jest w szpitalu... Boję się tak pojechać, bo wiem, że on nie chce ze mną rozmawiać, rozumiesz? Nie chce mnie znać! - wyjawi niemal zapłakana Judyta. Marysia oczywiście przejmie się dramatem koleżanki, spróbuje coś zaradzić. I tak oto obie wyruszą do placówki, gdzie wyląduje mężczyzna. Rogowska poprowadzi auto, a psycholożka będzie mocno zdenerwowana całą sytuacją. Ojciec faktycznie nie chce jej znać, bo nawet kiedy telefonowała do niego w okresie Świąt Bożego Narodzenia, mężczyzna nie chciał jej słuchać.

Marysia porozmawia z ojcem Judyty. To nie będzie miłe spotkanie

Na miejscu w szpitalu okaże się, że mężczyzna leży w szpitalnym łóżku, podpięty do aparatury. O dziwo, to Marysia postanowi przysiąść przy łóżku pacjenta i zamienić z nim kilka słów. Nawet mimo tego, że nie zna ojca koleżanki. Jak to Rogowska, miło i z pomocą podejdzie do seniora, ale on wcale nie odwdzięczy się tym samym.

- Nie zamierzam z panią rozmawiać ani o rodzinie, ani na żaden inny temat - ostro poinformuje ojciec Judyty w kolejnych odcinkach "M jak miłość". Marysia nie odbierze tego jako wielką obrazę, bo przecież koleżanka uprzedzała o trudnych relacjach z tatą. Nie trudno się domyślić, że senior jest dość stanowczą i władczą osobą.

Dlaczego Judyta ma konflikt z ojcem w "M jak miłość"?

Widzów może zastanawiać to, dlaczego psycholożka nie utrzymuje kontaktu z rodziną. I to raczej oni się jej wyparli, a nie ona nie chce mieć styczności z bliskimi. Wszystko wskazuje na to, że Judyta jest lesbijką i to w dodatku zakochaną w Marysi! Nawet podczas wizyty w szpitalu u ojca wyzna Rogowskiej swoje uczucia. Żona Artura (Robert Moskwa) zacznie rozumieć, że koleżanka pała do niej silnym uczuciem i to chyba wcale nie chodzi o przyjaźń...

Prawdopodobnie konflikt Judyty z ojcem wynika z braku akceptacji. Ten wątek w "M jak miłość" na pewno będzie miał swoją kontynuację.