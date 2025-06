M jak miłość. Kolejna rodzina upadnie?! Szokujący zwrot akcji u bliskich Zduńskich

M jak miłość. Sara wyjawi tajemnicę Hoffmana! To robi nieświadomym kobietom!

Co się stało z mamą Sary z „M jak miłość”?

Już w minionych odcinkach „M jak miłość” widzowie mogli zauważyć, że w rodzinie Sary panują pokręcone relacje. Dziewczyna nie może doprosić się uwagi ze strony taty, który skupia się na sobie i dziwnych nawykach. Po wakacyjnej przerwie Sara wreszcie otworzy się na tematy rodzinne, których dotąd unikała. Lenka pozna prawdę o tym, co stało się z jej mamą?

Warto zaznaczyć, że chociaż o samym Dariuszu widzowie mają już sporo informacji, o jego żonie wręcz nikłe… Mama dziewczyny nie żyje, a przynajmniej tak przedstawiono to w poprzednim sezonie serialu. To jednak głębsza sprawa, bo wszystko wskazuje na to, że Hoffman maczał palce w zachowaniu i problemach żony.

Hoffman to groźny oszust i manipulant

Sara w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach wreszcie wyjawi, co jej zdaniem spotkało mamę. Jak podaje portal światseqiali.interia.pl, kobieta wcale nie odeszła w spokoju i godności. Wręcz przeciwnie, Hoffman zrobił z niej wariatkę! Prawdopodobnie szprycował żonę lekami, podawał podejrzane substancje i ingerował w zachowanie. Sara domyśli się, że tata miał coś wspólnego z dziwną przemianą mamy.

- (...) Nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać... - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa Sary. - Co masz na myśli? - zdziwi się Lenka. - Nie wygadasz nikomu? - zawaha się Sara, ale Zduńska obieca, że nikomu nic nie powie. - Widzisz, twoi starzy może cię denerwują, ale generalnie są... normalni. A mój ojciec... od czasu do czasu... łapie dziwną fazę... Normalnie mu odbija i robi się, nie wiem, nieobliczalny? - wyzna Hoffmanówna. - Pamiętam, mówiłaś mi, że twoja mama uciekła, bo się go bała... - zauważy Lenka. - Ale to tylko połowa tej historii... Wyobraź sobie, że stary wmówił wszystkim, że matka sfiksowała i tylko on może się mną właściwie zająć. Wszyscy mają ją za wariatkę...

Kolejna rodzina z "M jak miłość" się rozpadnie?

W "M jak miłość" były już różne historie. Wiele małżeństw, ale także całe rodziny potrafiły się rozpaść! Czy tak będzie także w bliskim otoczeniu Zduńskich? Hoffman i jego córka znikną na zawsze? A może podły Dariusz rozprawi się z Kingą i zniszczy jej miłość z Piotrkiem? Na szczegóły trzeba poczekać.