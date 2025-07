M jak miłość. Kinga w szpitalu po ataku Hoffmana! Tej tragedii można było zapobiec – ZDJĘCIA

Hoffman spróbuje zmanipulować Kingę w „M jak miłość”

Manipulowanie otoczeniem, szczególnie kobietami, to druga natura Hoffmana. W nowym odcinku „M jak miłość” jego obsesja na punkcie Kingi będzie się manifestowała próbami sterowania jej uczuciami wobec niego i Sary. Toksyczny Dariusz spróbuje przedstawić siebie jako ofiarę swojej córki, a Zduńskiej wmówić, że Piotrek (Marcin Mroczek) jej nie kocha i na nią nie zasługuje.

Kinga w niebezpieczeństwie w „M jak miłość”

Niestety, w nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach Hoffman zdoła wprowadzić w życie swój chory plan skrzywdzenia Kingi. Psychopacie uda się to, o czym marzył od dawna. Nie wiadomo jeszcze, jak tego dokona, ale materiał wideo, jaki niedawno zamieścił na swoim profilu na Instagramie Marcin Mroczek wskazuje jednoznacznie, że na Deszczowej zjawią się służby ratunkowe. Jak pisze „Świat seriali”, karetka zabierze Kingę do szpitala, a policja aresztuje Dariusza. Czy na tym zakończy się przykre sąsiedztwo Hoffmana? Czy odpowie za krzywdy, jakie wyrządził innym kobietom? Co stanie się z Sarą? Czy wróci do matki…?

Lenka będzie uważała, że dramat Kingi to jej wina w serialu „M jak miłość”

W nowym sezonie „M jak miłość” Lenka pozna prawdę o ojcu Sary. Przyjaciółka sama opowie jej o swoim niestabilnym, nieprzewidywalnym ojcu i jak zrobił z jej matki wariatkę. Dręczył ją tak długo, aż uciekła zostawiając i ją. Na prośbę Hoffmanówny Lenka obieca trzymać język za zębami. I tak Kinga nie dowie się, że powinna mieć się na baczności przed groźnym sąsiadem. Dlatego po tym, jak zabierze ją ambulans, młoda Zduńska wpadnie w rozpacz, winiąc siebie za dramatyczne wypadki.