M jak miłość. Kinga i Piotrek wyciągną zdradzoną Marysię z dołka? W nowym sezonie Rogowska zajmie się wnukami i zapomni o mężu?

Kinga wróciła na plan „M jak miłość”. Nagrała sceny z Marysią i dziećmi

Po wakacyjnej przerwie aktorzy „M jak miłość” wrócili na plan, gdzie powstają kolejne odcinki serialu. Wśród nich znalazła się Katarzyna Cichopek, która pokazała na swoim Instastory fragment pracy nad nowymi scenami. Na nagraniu Kinga będzie przebywać w Grabinie razem z bliźniaczkami. Zduńska będzie krzątać się po domu, a obecność najmłodszych córek Piotrka i Kingi wyraźnie sugeruje, że rodzina znów będzie miała okazję spędzić czas z Marysią.

Dla Rogowskiej będzie to szczególnie ważne. W nowym sezonie jej życie mocno się skomplikuje, a po zdradzie Artura będzie potrzebowała osób, na których rzeczywiście może polegać. Kinga i Piotrek, jako jej bliscy, z pewnością nie pozwolą jej przeżywać tego wszystkiego samotnie.

Marysia po zdradzie Artura znajdzie oparcie w rodzinie

Wszystko wskazuje na to, że po wydarzeniach z końcówki poprzedniego sezonu Marysia będzie musiała odnaleźć się w zupełnie nowym świecie, już bez męża, a przynajmniej na jakiś czas. Artur dopuścił się zdrady z Joanną (Dominika Sakowicz), a ich romans przestanie być jedynie niewinnym zauroczeniem. Mało tego, tak jak informowaliśmy, szykuje się więcej mocnych i namiętnych scen kochanków.

Kinga i Piotrek pomogą Marysi zapomnieć o Arturze?

W tej sytuacji obecność rodziny może okazać się dla Marysi bezcenna. Rogowska już wcześniej była mocno przeciążona opieką nad Antosiem (Mikołaj Jankowski), a problemy Pawła (Rafał Mroczek) dodatkowo odbijały się na jej psychice, bo przecież nie tylko on odczuł silny ból po stracie Franki (Dominika Kachlik). Teraz do wszystkich zmartwień dojdzie jeszcze kryzys małżeński.

Kinga i Piotrek mogą więc stać się dla niej namiastką normalności. Wspólne chwile z wnukami, rodzinne spotkania w Grabinie i obecność najbliższych pozwolą Marysi choć na chwilę odsunąć od siebie myśli o niewiernym mężu. Niewykluczone, że właśnie wnuki staną się dla Rogowskiej jednym z powodów, by skupić się na rodzinie, zamiast bez końca rozpamiętywać zdradę Artura. Tym bardziej że w nowych odcinkach „M jak miłość” problemów w rodzinie Mostowiaków i Zduńskich nie zabraknie.