M jak miłość. Kiedyś były przyjaciółkami, teraz żadna się nie pojawia w bistro Kingi! Oto, co się z nimi stało - ZDJĘCIA

Ala, Ewka i Lilka były najlepszymi przyjaciółkami w "M jak miłość"

Ewka, Lilka i Ala były niegdyś zgraną paczką i wspierającymi się koleżankami. To z nimi spędzał czas Mateusz Mostowiak, którego wówczas grał Krystian Domagała. Nic dziwnego, skoro Lilka związała się z wnukiem Barbary (Teresa Lipowska), on okazał jej wielkie wsparcie i troskę w życiowym dramacie, a między młodziutkimi uczniami doszło do ślubu! Jak wiadomo, małżeństwo Lilki i Mateusza nie przetrwało, zupełnie tak, jak przyjaźń córki Krystyny (Dorota Chotecka-Pazura) z dwiema przyjaciółkami. Obecnie żadna z młodych aktorek nie bierze udziału w "M jak miłość" i na próżno ich szukać na ekranie. Te wątki zostały zerwane. Mateusza podmieniono natomiast na innego aktora, bo od zeszłego sezonu "M jak miłość" tego bohatera gra Rafał Kowalski.

Co się stało z pomocnicami Kingi z bistro?

Uważni widzowie z pewnością pamiętają, że Ala, Ewa oraz Lilka z Mateuszem bardzo wspierali się podczas matur i późniejszych planów. Dziewczyny przeniosły się do Warszawy, podjęły pracę w bistro Kingi, gdzie zajmowały się m.in. obsługą gości. Zduńska miała przez szalone kelnerki trochę problemów, jak np. wtedy, kiedy koleżanki miały zorganizować przyjemną imprezę w najbliższym gronie, a w lokalu wywiązała się pijacka burda!

Niemniej jednak, Ala, Ewka oraz Lilka mogły na siebie liczyć. Co więc się stało, że przyjaźń padła? Zapalnikiem do sporych kłopotów w relacji była wielka przemiana żony Mateusza. Lilka z Mostowiakiem wyjechali do Australii, skąd wrócili osobno. Dziewczyna poznała wpływowego Ethana (Paweł Roman), zostawiła wnuka Barbary, który przeżył osobisty dramat.

Zachowanie Lilki było szokujące, a bliscy nie mogli rozpoznać w niej dawnej, dobrej i kochanej osoby. Dziewczyna stała się wyrachowana, egoistyczna i brutalna. Ewa z Alą stanęły za Mateuszem, bo widziały doskonale, że Lilka przesadziła. Później było tylko gorzej...

Przyjaźń się rozpadła i już nie wróci

Zdradzamy, że wątek Lilki, Ewki i Ali został przerwany na dobre. Raczej mało prawdopodobnym jest, że przyjaciółki powrócą do "M jak miłość" wraz z nowym sezonem. Najdłużej w obsadzie utrzymała się Alicja Ostolska, czyli serialowa siostrzenica zmarłego księdza proboszcza (śp. Maciej Damięcki). To ona pocieszała Mateusza po porażce związku z Lilką. Przez chwilę mogło się nawet wydawać, że nieco podrywa Mostowiaka. To jednak nie poszło w żadnym konkretnym kierunku.

Mateusz powrócił do "M jak miłość" z nową twarzą, nastąpiła zmiana aktorów, a w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w życiu chłopaka zagości nowa sympatia... Matylda Giegżno pojawi się w odcinkach na jesień.