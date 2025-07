M jak miłość. Kiedy wystartuje nowy sezon po wakacjach? Produkcja zabrała głos

"M jak miłość" odcinek 1872 - kiedy zacznie się nowy sezon w TVP2, kiedy premiera i emisja po wakacjach?

Pewnym jest, że "M jak miłość" wróci z kolejnym 26 sezonem do TVP2, gdyż wciąż trwają zdjęcia do nowych odcinków. Jednak dalej sporą niewiadomą jest to, kiedy to nastąpi! I nic dziwnego, gdyż przecież "M jak miłość" wyleciało z ramówki Telewizji Polskiej znacznie szybciej niż swoje siostrzane produkcje - "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "Na sygnale", które były emitowane aż do końca maja! W przeciwieństwie do kultowego serialu o uwielbianych Mostowiakach, który zakończył się już na początku maja!

I nic dziwnego, że widzowie już zaczęli dopytywać się, kiedy mogą spodziewać się nowych odcinków po przerwie wakacyjnej! I już z odpowiedzią na to pytanie pośpieszyła sama produkcja na swoim Instagramie!

Co ogłosiła produkcja "M jak miłość" na temat startu kolejnego 26 sezonu i emisji premierowego 1872 odcinka "M jak miłość"?

"M jak miłość" na swoim oficjalnym profilu na Instagramie postanowiło zabrać głos w sprawie startu 26 sezonu i emisji premierowego 1872 odcinka serialu! Produkcja odpowiedziała na pytanie jednego z fanów, ale niestety na dokładną datę zarówno on, jak i pozostali widzowie będą musieli jeszcze poczekać, gdyż ta nie jest znana nawet jej!

- A wiadomo sezon M jak Miłość od którego września ruszy jestem bardzo tego ciekawy ❤️? - spytał jeden z fanów pod zdjęciem z planu do nowego sezonu.

- Jeszcze nie ma ramówki na wrzesień, ale będziemy informować na naszych profilach w mediach społecznościowych, jak tylko zapadnie decyzja w TVP☺️ pozdrawiamy👋 - odpowiedziała mu produkcja serialu "M jak miłość".

Czy jest szansa na start emisji 26 sezonu "M jak miłość" już w sierpniu?

I oczywiście wówczas już pojawiły się spekulacje fanów, którzy sami zaczęli rozmyślać nad tym, kiedy mógłby pojawić się w emisji 26 sezon "M jak miłość"? I nie zabrakło tam komentarza i o ostatnim tygodniu sierpnia! I nic dziwnego, gdyż przecież w 2023 roku nie tylko "M jak miłość", ale i pozostałe seriale TVP2 wróciły na antenę już pod koniec wakacji! Tyle tylko, że wówczas było to spowodowane nagłym przyśpieszeniem letniej ramówki stacji, w której nie było już miejsca dla uwielbianych seriali, przez co ich sezony uległy skróceniu!

- Może zaskoczą widzów i puszczą w ostatnim tygodniu sierpnia taki prezent dla widzów 😂😂❤️ - zasugerowała jedna z fanek.

Ale w tym roku raczej nie będzie o tym mowy, gdyż 25 sezon "M jak miłość" skończył się dokładnie tak, jak miał już na początku maja w przeciwieństwie do "Barw szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "Na sygnale"! A zatem raczej nie będzie mowy o jego powrocie już w sierpniu, a bardziej na samym początku września, być może już nawet 1. Jednak na oficjalną decyzję w tej sprawie jeszcze wszyscy muszą poczekać!