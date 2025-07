M jak miłość. Dorota i Bartek zostaną rodzicami! To dziecko zmieni wszystko - ZDJĘCIA

Rodzina Doroty i Bartka powiększy się w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Dorota i Bartek w końcu będą ze sobą i to szczęśliwi jak nigdy wcześniej! I nic dziwnego, gdyż Kawecka już nie ucieknie swojemu mężowi, tym bardziej jej rak będzie już w reemisji! I choć małżonkowie poznają ostateczną diagnozę w sprawie stanu zdrowia milionerki, to jednak będą w tym już razem, bo Lisiecki nie spuści już żony z oczu choćby na chwilę. A i jej już nie przyjdzie na myśl, aby znikać tak jak wcześniej!

A zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zacznie się naprawdę dobry czas dla małżonków, który spotęguje pojawienie się w ich życiu dziecka! I mimo iż Dorota nie zajdzie w ciążę, to jednak zarówno ona, jak i jej mąż jednak zostaną rodzicami! Ale w jaki sposób?

Kawecka i Lisiecki zostaną rodzicami chrzestnymi Dorotki w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Dorota i Bartek zostaną rodzicami chrzestnymi malutkiej Dorotki, córeczki Jagody i Tadeusza! I choć małżonkowie już wcześniej poprosili Lisieckiego, aby został ojcem chrzestnym ich dziecka, na co on oczywiście się zgodził, gdyż po zabraniu przez jego byłą żonę Ulę (Iga Krefft), córeczki jego zmarłego brata Andrzejka (Tomasz Oświeciński) i bratowej Marzenki (Olga Szomańska), Kalinki (Oliwia Kępka), jak i zniknięciu wówczas obecnej ukochanej został zupełnie sam!

To w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej w tej roli dołączy do niej i powracająca Dorota! I to nie bez przyczyny, gdyż przecież to właśnie po niej córeczka Kiemliczów dostała swoje imię. I z tego względu to właśnie ona zostanie jej matką chrzestną, na co i ona oczywiście się zgodzi. Tym bardziej, że nie będzie mieć własnych dzieci z małżeństw z poprzednimi mężami, choć będzie ich pragnąć. I dlatego oczywiście przyjmie propozycję Jagody i Tadeusza, tak samo jak Bartek!

Dziecko Jagody i Tadeusza wiele zmieni u Doroty i Bartka w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

I w ten sposób w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach małżonkowie zostaną rodzicami! I choć nie powitają na świecie swojego potomka, to w ich życiu i tak pojawi się dziecko, które zmieni wszystko! A to dlatego, że wówczas dla Doroty i Bartka w końcu uśmiechnie się szczęście, co widać także na zdjęciach z planu, na których widzimy całą czwórkę radosnych małżonków, gdyż obok Iwony Rejzner i Arkadiusza Smoleńskiego stoją także Katarzyna Kołeczek z Bartłomiejem Nowosielskim ze swoją serialową córeczką!

I kto wie, może to w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej popchnie Kawecką i Lisieckiego do decyzji o własnym dziecku, skoro już oboje zostaną rodzicami chrzestnymi! Czas pokaże!