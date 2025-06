M jak miłość. Kasia odkryje prawdę o Mariuszu? Ukrywa przed nią, co robił po wyjeździe do USA! Fani mają swoje teorie

M jak miłość. To jeszcze nie koniec konfliktu między Piotrkiem i Pawłem? Prywatnie bracia Mroczkowie też nie są do siebie podobni – ZDJĘCIA, WIDEO

Jakie tajemnice Mariusz w "M jak miłość"? Sekretne życie architekta w USA!

Jak długo Mariusz w kolejnych odcinkach "M jak miłość" będzie ukrywał przed Kasią prawdę o sobie, o "dawnym" życiu, które wiódł w USA zanim wrócił do Polski?

Do tej pory kochanek Kasi powiedział je tyle, ile chciał, nie zdradził zbyt wiele. Nie wyciągnęła od niego żadnych faktów z przeszłości, która może być bardzo bujna skoro architekt podążał za głosem serca, zawsze był impulsywny, czym imponował Kasi, kiedy byli razem jako para nastolatków.

Co wiadomo o Mariuszu? Jak żył zanim po latach znów pojawił się w życiu Kasi, rozkochał ją w sobie, popchnął do tego, że zdradziła z nim Jakuba, odeszła od męża, a w finale sezonu "M jak miłość" posunęła się do kłamstwa, żeby kochanek uwierzył, że to z nim jest w ciąży?

Tak Mariusz w "M jak miłość" pojawił się w życiu Kasi jako pacjent kliniki

Dla przypomnienia Mariusz zadebiutował w 1837 odcinku "M jak miłość", który został wyemitowany 17 grudnia 2024 roku. Jako pacjent, jedna z ofiar karambolu na autostradzie pod Warszawą trafił do kliniki Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel) ze zmiażdżoną stopą. Kasia od razu rozpoznała w pacjencie dawnego chłopaka z liceum, który zostawił ją tuż przed maturą.

Historia miłości Kasi i Mariusza w "M jak miłość". Już raz ją zostawił

Pobyt Mariusz w szpitalu w kolejnych odcinkach "M jak miłość" pozwolił mu zbliżyć się do Kasi. Stał się okazją do wspomnień sprzed lat, historia ich miłości na nowo poruszyła żonę Jakuba. Do tego stopnia, że odżywające uczucie do Mariusza zawładnęło jej sercem i nagle przestała kochać Jakuba!

Kasia i Mariusz z "M jak miłość" poznali się w liceum i właśnie wtedy zakochali się w sobie po raz pierwszy. To była piękna miłość, ale przetrwała tylko do matury. Ostatniego wspólnego lata pojechali razem na bajeczne wakacje na Mazury, a potem Mariusz zostawił Kasię. Na pożegnanie dał jej bukiet czerwonych róż, co było dla niej zaskoczeniem, bo nigdy nie wysilał się na takie gesty. Co działo się później z Mariuszem?

Najpierw maturzysta wyjechał na studia do Krakowa, skończył architekturę i przeprowadził się do USA, gdzie rozwinął swoją karierę. Miał liczne kochanki, a może nawet żonę? Tego Mariusz nie ujawnił, jakby chciał ukryć przed Kasią burzliwe życie. Nie wiadomo z kim był, czy się ożenił, bo przemilczał tę część swojego życia. Od razu po powrocie ze Stanów trafił do klinki po wypadku. Twierdził, że szukał Kasi przez wspólnych znajomych.

Czego Kasia dowie się o przeszłości Mariusza w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Dopiero w następnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach dowiemy się, co Mariusz ma na sumieniu, czy Kasia nie pożałuje, że zostawiła dla niego Jakuba. Bo kiedy minie fascynacja, zgaśnie pożądanie i pojawi się proza życia związana z ciążą i przygotowaniami do narodzin dziecka impulsywność Mariusza może być sporą przeszkodą.

Czy nowym sezonie "M jak miłość" Kasia odkryje, co się kryje za dawnym życiem Mariusza w USA? Czego jeszcze jej o sobie nie powiedział?

To pytanie zadaje sobie wielu fanów "M jak miłość", którzy snują teorie, że Mariusz ma żonę w USA, że zostawił tam kobietę, o której istnieniu Kasia jeszcze nie ma pojęcia!

M jak miłość. Kasia pożałuje, że odeszła od Jakuba do Mariusza?