M jak miłość. Kamil nie zazna szczęścia? Chociaż z Anitą się układa, wciąż wisi nad nim niebezpieczeństwo

M jak miłość. Kasia odkryje prawdę o Mariuszu? Ukrywa przed nią, co robił po wyjeździe do USA! Fani mają swoje teorie

Wróg Kamila z "M jak miłość" znów zaatakuje?

W minionych odcinkach "M jak miłość" nie wyjaśniła się sprawa z okrutnym Jabłońskim, wrogiem Kamila Gryca. Problemy prawnika zaczęły się od pewnej sprawy w kancelarii, którą poprowadził ukochany Anity (Melania Grzesiewicz). Właśnie sytuacja dotycząca klientów Marczaka (Michał Pietrzak) oraz Jabłońskiego wtrąciła Gryca w sam środek niebezpiecznych wydarzeń. Niedługo po rozpoczęciu sprawy prawniczej wyszło na jaw, że Jabłoński to zwykły bandzior, który brutalnie "usuwa" z drogi niewygodnych przeciwników.

Kiedy Kamil stanął po stronie Marczaka, doradzał mu i przekonywał, by nie dawać się zastraszyć, Jabłoński podjął szokujące działania, by nastraszyć Gryca. Ta sytuacja w "M jak miłość" nie została do końca wyjaśniona. Nad Kamilem i Anitą wciąż wiszą czarne chmury.

Będą kolejne ataki Jabłońskiego wobec Kamila i jego bliskich w "M jak miłość" po wakacjach?

Przypomnijmy, że Gryc musiał mierzyć się m.in. z pobiciem na ulicy, kiedy to podejrzany osiłek zaatakował go bez powodu. To nie wszystko, ponieważ pod dom Kamila na Deszczowej podłożono kopertę z nabojem w środku! Mało tego, ktoś w minionych odcinkach "M jak miłość" grzebał w hamulcach samochodu prawnika, w który wsiadła Weronika (Ewelina Kudeń-Nowosielska). Doszło do wypadku, ale na szczęście była partnerka Kamila przeżyła zderzenie.

Te sytuacje można przypisywać właśnie działaniom Jabłońskiego oraz jego ludzi. Bandyta stara się zastraszyć Kamila, by ten odpuścił jego sprawę i nie doradzał klientom, w tym oczywiście Marczakowi, by nadal z nim walczyli. Czy prawnik się podda?

Dalsze losy Anity i Kamila z "M jak miłość"

Póki co nie wiadomo jeszcze, co zawiera scenariusz w wątku Kamila i jego bliskich. Z pewnością on i Anita pojawią się w nowych odcinkach "M jak miłość", ale trudno stwierdzić, czy Gryc doczeka się sprawiedliwości. W minionych odcinkach nie doszło do poskromienia bandyty.