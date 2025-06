M jak miłość. Julia wstawi się za Magdą w sądzie. Zezna na korzyść Budzyńskiej, ale to nie koniec - ZDJĘCIA

M jak miłość. Ślub Kamy i Marcina to dopiero początek niespodzianek! Aleksandra wygadała się jako pierwsza - ZDJĘCIA

Julia zawalczy po stronie Magdy w sądzie w nowym sezonie "M jak miłość"

Julia odegra dużą rolę w nadchodzącym procesie Święcickiego w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach". To Malicka jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, że Budzyńska w ogóle przeżyła atak podłego sąsiada w siedlisku. Wcześniej niezrównoważony Święcicki zaatakował Julię, bo pomylił ją z Magdą. Gdy się zreflektował, uderzył raz jeszcze... Zaatakował żonę Andrzeja od tyłu, ale na szczęście w drzwiach siedliska pojawiła się Malicka. Julia pomogła Magdzie, ochroniła ją przed zamaskowanym złoczyńcą. Obie pod koniec minionego sezonu "M jak miłość" dowiedziały się, że to Święcicki był sprawcą ataków.

Julia zaangażuje się w proces sądowy Magdy przeciwko Święcickiemu

To już pewne, że Julia będzie nadal pomagała Magdzie w "M jak miłość" po wakacjach. Werner (Jacek Kopczyński) podejmie się obrony Budzyńskiej, ale Malicka także będzie chciała zeznawać, by wspierać Magdę. Zdradzamy, że po stronie podłego sąsiada zasiądzie podejrzany adwokat (Michał Siudek), który jakiś czas temu pomagał w kłopotach w życiu Martyny (Magdalena Turczeniewicz).

Czy Werner da radę pokonać przeciwnika i doprowadzić do skazania Święcickiego? Magda potrzebuje pomocy, a Andrzej nie może reprezentować żony w sądzie, ponieważ są rodziną. Nie ma jednak przeciwskazań, by Julia zeznawała na korzyść Magdy. Tak też zrobi, ale czy to wystarczy?

W "M jak miłość" po wakacjach zrobi się niebezpiecznie

Zdradzamy, że wątek ze Święcickim wcale nie dobiega końca. Podły sąsiad jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Julia, Andrzej, Werner i inni bliscy staną murem za Magdą, ale jeszcze nie wiadomo, z jakim skutkiem. Dużą rolę w całej sprawie odegra adwokat oskarżonego.