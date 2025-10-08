M jak miłość. Jakub prześpi się z Martyną po ślubie Marcina? To będzie porażka - ZDJĘCIA

Martyna i Jakub z "M jak miłość" będą razem po ślubie Marcina?

Ta noc Martyny i Jakuba w "M jak miłość" może na zawsze zakończyć ich przyjaźń i stać się początkiem romansu, a z czasem także pięknej miłości. Faktem jest, że ta dwójka bohaterów spotkała się w najgorszym możliwym czasie, po bolesnych rozstaniach z ukochanymi. Jednak właśnie dzięki temu odkryli, jak potężną moc ma przyjaźń. Za każdym razem, kiedy potrzebują się nawzajem, są blisko. I powoli rozumieją już, że utracone szczęście mogą znaleźć także w łączącej ich relacji.

Ślub Marcina ciosem dla Jakuba w "M jak miłość"

Ślub Kamy i Marcina, który w "M jak miłość" rozegra się w jednym z odcinków na początku listopada, będzie kolejną trudną chwilą dla Martyny i Jakuba. Była kochanka Chodakowskiego będzie musiała na zawsze wyrzucić go z serca, pogodzić się z tym, że on wybrał Kamę. Z kolei Karski, patrząc na szczęście przyjaciela, przypomni sobie, że jeszcze nie tak dawno sam żenił się z Kasią, którą uważał za kobietę swojego życia.

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" odsłoniły fragmenty odcinków przed ślubem Marcina z wieczoru kawalerskiego, podczas którego Jakub upije się i zadzwoni do Martyny, by jak zwykle się jej wyżalić.

- Jest tak jak miało być. Wszystko się zgadza. Miłość, dziecko, tylko nie moje... - Karski wyzna Martynie, że nadal myśli o Kasi, która jest w ciąży z Mariuszem.

- Ślub Kamy i Marcina jest momentem trudnym. I dla Martyny i dla Jakuba. Momentem, który pokazuje,czego Jakubowi nie udało się osiągnąć - stwierdził Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Ślub Kamy i Marcina jest momentem trudnym. I dla Martyny i dla Jakuba. Momentem, który pokazuje,czego Jakubowi nie udało się osiągnąć - stwierdził Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Przed ślubem Marcina w "M jak miłość" na początku listopada dojdzie też do pożegnalnego spotkania z Martyną. To będzie chwila, w której Chodakowski będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce, żeby Kama została jego żoną, czy Martyna to już na pewno przeszłość i nic do niej nie czuje. Przecież jeszcze rok temu łączył ich namiętny romans, zakochali się w sobie do szaleństwa, kiedy Chodakowski stracił pamięć.

Kolejny raz Marcin złamie Martynie serce, a odcinek "M jak miłość", w którym ostatecznie wybierze Kamę będzie ostatecznym zamknięciem historii Wysockiej i Chodakowskiego.

- Podobnie jak Jakub, Martyna widzi, że to jest życie, którego ona nigdy nie będzie miała. Obydwoje widzą, że ponieśli porażkę... Pytanie, czy Jakub i Martyna są w ogóle otwarci na to, żeby budować swoje życie, otworzyć się na drugiego człowieka. I jak ta relacja ich się rozwinie i w którym pójdzie kierunku... Ta odpowiedź pojawi się już pewnie niedługo... - zapowiedział Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość". - Martyna żyje tu i teraz i reaguje. Jakub patrzy troszeczkę do przodu. Martyna jest trochę innej konstrukcji. Ten jego świat Martyna często wystawia na próbę - dodała tajemniczo Turczeniewicz.

To wtedy w "M jak miłość" Martyna poprosi Jakuba, żeby się z nią przespał

Po ślubie Marcina w "M jak miłość" Martyna i Jakub wrócą razem do jej leśniczówki w Kampinosie i niespodziewanie przyjaciółka przytuli Karskiego. Jak nigdy wcześniej będzie teraz potrzebowała jego bliskości i czułości.

- Prześpij się ze mną... - poprosi Kubę zdołowana Martyna.

To już pewne,że ta noc Martyny i Jakuba niebawem w "M jak miłość" wystawi ich przyjaźń na ciężką próbę.