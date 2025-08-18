M jak miłość. Iza będzie z Jakubem?! Oboje pokrzywdzeni przez los byliby parą idealną

Iza i Jakub razem w „M jak miłość” po wakacjach?!

Wbrew pozorom ta dwójka mogłaby do siebie pasować. Iza jest pokrzywdzona przez los, nie miała w życiu lekko. Jej najwspanialszym czasem w życiu było tworzenie szczęśliwej rodziny z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Niestety poszła w kiepską stronę, zdradziła Chodakowskiego, bo zakochała się w Radku. Z biegiem czasu wyszło na jaw, że mężczyzna jest agresywny i niezrównoważony.

Jakub też dostał cios od życia, kiedy Kasia od niego odeszła. Karska zakochała się w przystojnym architekcie Mariuszu (Mateusz Mosiewicz). Sama przyznała w „M jak miłość” przed przerwą wakacyjną, że nie może być z detektywem. Mariusza znała wcześniej, ale ich relacja się rozpadła i nie mieli kontaktu długie lata. Kiedy architekt powrócił do życia lekarki, stało się jasne, że nie umieją ignorować namiętności.

Chociaż to wydaje się z pozoru dziwne, może Iza z Jakubem mogliby wesprzeć się w trudnej sytuacji i ukoić ból?

Fani spekulują, co wydarzy się w kolejnym sezonie „M jak miłość” po wakacjach

To właśnie pod jednym z postów na Instagramie padł wymowny komentarz dotyczący ewentualnej relacji Izy z Jakubem.

- Iza mogłaby być z Jakubem - pojawił się pomysł.

- Oooo to jest dobry pomysł, pasują do siebie - od razu padło potwierdzenie innej internautki.

Co dalej z Izą i Jakubem z „M jak miłość”?

Losy małżeństwa Izy i Radka pozostają niejasne. Kobieta w poprzednich odcinkach „M jak miłość” była gnębiona, ale ostatecznie dziennikarz miał iść na terapię. Nie wiadomo jednak, czy nie zrobi kolejnych głupot, które poskutkują rozwodem.

Jakub zbliżył się do Martyny (Magdalena Turczeniewicz), byłej kochanki Marcina. Jak do tej pory, nic poważnego między nimi nie zaszło. Nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się losy tych bohaterów.