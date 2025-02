M jak miłość

M jak miłość. Hania zeswata Natalkę z Bartkiem?! Córka Mostowiaczki zrobi z Lisieckiego nowego tatę? - ZDJĘCIA, WIDEO

Hania (Wiktoria Basik) postawi sobie za cel zeswatanie Natalki (Dominika Suchecka) z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński). Córka Mostowiaczki zapragnie, by mama ułożyła sobie życie u boku Lisieckiego. Sam Arkadiusz Smoleński w "Kulisach M jak miłość" potwierdza, że między jego serialowym bohaterem a postacią pięknej Natalki jest jakaś iskra, która wykracza daleko poza przyjaźń. Mało tego, w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Lisiecki będzie niemal przekonany, że Dorota (Iwona Rejzner) nie żyje. Czy to popchnie go w ramiona przyjaciółki? Hania ma swój plan. Zobacz WIDEO.