M jak miłość. Elżbieta urobi także Jakuba? Szefowa Marcina nie tylko jego będzie chciała uwieść - ZDJĘCIA

Elżbieta rozochoci się w nowym sezonie "M jak miłość". Będzie mocne uderzenie

Szefowa Marcina nie zwolni tempa. Wszystko wskazuje na to, że wieczne odpychanie ze strony Chodakowskiego nie przyniesie pożądanego efektu. Wręcz przeciwnie, pani prezes rozochoci się, bo bardzo lubi wyzwania, o czym sama wspominała. Ale może jednak nie wszystko pójdzie w oczywistym kierunku. Skoro Chodakowski ewidentnie stara się zachować klasę i wierność Kamie (Michalina Sosna), to może szefowa upatrzy sobie nowy "cel"?

Domańska usidli rozwiedzionego Karskiego?

Czyżby ponętna Elżbieta "zapolowała" na Jakuba w nowym sezonie "M jak miłość". Na pewno pozna przystojnego i inteligentnego Karskiego, czemu dowodzi zdjęcie z planu "M jak miłość" opublikowane na Instagramie. To pewnie, że w jakiejś sprawie Karski włączy się w działania pani prezes i tak dojdzie do ich zapoznania. Trzeba pamiętać, że Jakub, w przeciwieństwie do Marcina, jest oficjalnie singlem. Rozwiódł się z Kasią (Paulina Lasota), a zażyłość z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) wcale nie została sklasyfikowana. Nie przysięgali sobie wierności, nie obiecywali związku.

Elżbieta i Jakub. To możliwe?

Elżbieta niejednokrotnie mówiła, że lubi przystojnych mężczyzn i ich zainteresowanie. Skoro będą sceny z Jakubem i Marcinem w nowym sezonie "M jak miłość", kto wie na co zdecyduje się wpływowa Domańska. Może zrezygnuje z podrywów niezainteresowanego Chodakowskiego, a przerzuci się na jego najlepszego kumpla? Te odpowiedzi padną dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach.