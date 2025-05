M jak miłość. Duże zmiany w życiu Sylwii i Wernera. Tego nikt nie przewidział - ZDJĘCIA

M jak miłość. Wielki powrót do bistro Kingi! To on zastąpi Frankę? - ZDJĘCIA

Co dalej z Sylwią i Adamem Wernerem w nowym sezonie "M jak miłość"?

Dalsze losy Sylwii i Adama Wernera w kolejnych odcinkach "M jak miłość" jesienią pozostają tajemnicą, ale udało nam się ustalić, że po blisko dwóch latach razem u pary prawników zajdą przełomowe zmiany. Oczywiście nie ma co liczyć na to, że Adaś, który przekroczył już 50-tkę nagle spoważnieje, wydorośleje i przestanie zaskakiwać Sylwię swoimi wariactwami.

Czy Werner spoważnieje w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Mimo to w nowym sezonie "M jak miłość" Werner dojdzie do wniosku, że w tak poważnym wieku musi zająć się czymś, co przystoi seniorowi. Ze zwiastuna kolejnych odcinków serialu wynika, że Adam założy "Klub Osiedlowy dla seniorów" i bardzo włączy się w jego działalność, by emeryci i starsi ludzie mogli nadal prowadzić aktywny tryb życia. Oczywiście spory wpływ na zachowanie Wernera oprócz Sylwii będzie też miała gosposia pani Ola (Ewa Kolasińska).

Co jeszcze wydarzy się w "M jak miłość" po wakacjach u Sylwii i Wernera? Rąbka tajemnicy uchyliła też Hanna Turnau, która na swoim profilu na Instagramie odpowiedziała na pytanie fanów serialu o ciąg dalszy tej historii miłosnej.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze

- Czy w nowym sezonie "M jak miłość" będzie pani więcej, bo przecież jesteście najlepszą parą z Wernerem? - padło pytanie do Turnau, która od razu rozwiała wątpliwości. - Też mam taką nadzieję. Nie mogę za wiele zdradzić, ale będą duże zmiany w życiu Sylwii i Wernera - napisała aktorka z "M jak miłość".

Jako dowód Turnau pochwaliła się zdjęciem z planu "M jak miłość", na którym wystrojona, elegancka Sylwia rozsiada się na szafce w kuchni w rezydencji Wernera przy Deszczowej. Uwagę zwraca jeden szczegół w dłoni Sylwii i wcale nie chodzi o pierścionek zaręczynowy...