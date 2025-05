M jak miłość. Werner założy klub seniora w nowym sezonie. Wciągnie w to matkę Kingi i panią Olę - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Ruszy proces Święcickiego! To nie koniec koszmaru Magdy w nowym sezonie - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, ostatni odcinek 1871: Martyna zakocha się w Jakubie? Porówna go do męża, że Karski aż zaniemówi - ZDJĘCIA

Kolejny szalony pomysł Wernera w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach

U Adama i Sylwii (Hanna Turnau) na pewno nie zagości nuda. Prawnik podejmie się kolejnego planu, pewnego rodzaju inicjatywy społecznej. Poruszony sytuacją prywatną pani Oli, zdecyduje się pomagać seniorom w zorganizowaniu im miejsca spotkań. To ważne, by dojrzałe osoby także miały kontakt z rówieśnikami, mogły swobodnie porozmawiać, poznać się i miło spędzić czas. Nie zawsze jednak jest to możliwe i bywa wręcz krępujące. Dlatego też, Werner wpadnie na szalony, ale godny pochwały pomysł!

Werner otworzy klub seniora. Nawet mama Kingi się zaangażuje!

W nowy pomysł prawnika zaangażuje się nie tylko wierna pani Ola, ale także inne osoby z okolic ulicy Deszczowej. Już wiadomo, że nowy klub seniora przyciągnie Krysię (Hanna Mikuć). Mama Kingi chętnie pomoże przy organizowaniu spotkań dla dojrzałych osób. Tym bardziej, że sama pogrążyła się w głębokiej żałobie po śmierci męża... Na szczęście już jest lepiej, a wsparcie Kingi, Piotrka (Marcin Mroczek) i bliskich pomogło. To jednak nie oznacza, że Krysia zbagatelizuje ambitny pomysł Adasia. Wesprze go jak umie najlepiej.

Werner dopnie swego. Znajdzie nową miłość dla pani Oli i Krysi?

Spotkania w klubie seniora miałby pomóc dojrzałym osobom w zapoznaniu się, rozmowach, spędzaniu czasu. Czy to oznacza, że pani Ola lub Krysia poznają miłość życia? Może to właśnie dzięki inicjatywie prawnika otworzą swoje serca na nowe znajomości. Na rozwój wątku trzeba poczekać aż do jesieni, kiedy wystartuje nowy sezon "M jak miłość". W życiu Wernera i Sylwii na pewno nie ma jednak mowy o nudzie.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu za kulisami serialu! To się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.