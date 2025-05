M jak miłość

M jak miłość. Dorota i Bartek nagrali pożegnanie! Przy okazji pochwalili się swoim szczęściem - ZDJĘCIA, WIDEO

Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) nagrali pożegnalne wideo z planu "M jak miłość" i wspominają o końcu sezonu. Na szczęście podzielili się także nowymi informacjami odnośnie kolejnego sezonu "M jak miłość". Na odcinki po wakacjach trzeba poczekać aż do jesieni, a widzowie są ciekawi, co wydarzy się w wątku Kaweckiej i Lisieckiego. Nic dziwnego, skoro ostatni czas małżonkowie nawet się nie widzieli, ciągle coś im przeszkadzało, by wreszcie się spotkać. Co czeka Dorotę i Bartka w nowym sezonie "M jak miłość"?