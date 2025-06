M jak miłość. Dorota i Bartek błysną w nowym sezonie! Widzowie mają nadzieję, że zostaną rodzicami - ZDJĘCIA

M jak miłość. W życiu ciężarnej Kasi pojawi się kolejny kochanek?! Walka Mariusza z Jakubem to nie wszystko?

Dorota i Bartek w 26 sezonie "M jak miłość" zaczną wszystko od nowa!

W nowym 26 sezonie "M jak miłość" Dorota i Bartek postanowią zostawić przeszłość za sobą i skupić się na wspólnej przyszłości. Po trudnych chwilach, które rozdzieliły ich na długi czas, para odnajdzie w sobie siłę, by zacząć od nowa. Dorota, po powrocie z leczenia w Stanach Zjednoczonych, gdzie poddała się eksperymentalnej terapii, będzie gotowa na nowy etap życia u boku Bartka. Bartek, z kolei, nie kryje radości z powrotu ukochanej i zrobi wszystko, by ich związek był silniejszy niż kiedykolwiek. Ich relacja nabierze nowej głębi, a wspólne chwile w Grabinie będą pełne czułości i wzajemnego wsparcia.

Jednak nie wszystko będzie takie proste. W nowym 26 sezonie "M jak miłość" Dorota i Bartek będą musieli zmierzyć się z przeszłością, która wciąż rzuca cień na ich związek. Natalka (Dominika Suchecka), która w czasie nieobecności Doroty zbliżyła się do Bartka, nadal będzie obecna w ich życiu. Choć Bartek jasno da do zrozumienia, że to Dorota jest miłością jego życia, obecność Natalki i jej córki Hani (Wiktoria Basik) wciąż będzie budzić emocje. Czy Dorota i Bartek zdołają zbudować swoje szczęście na nowo, mimo obecności osób z przeszłości?

Kawecka i Bartek będą spodziewać się dziecka w 26 sezonie "M jak miłość"?! Tego pragną fani!

W nowym 26 sezonie "M jak miłość" pojawią się spekulacje na temat możliwej ciąży Doroty. Fani serialu nie kryją nadziei, że para zdecyduje się na powiększenie rodziny. Komentarze pod postami Iwony Rejzner i Arkadiusza Smoleńskiego na Instagramie są pełne entuzjazmu: "Może wspólne dziecko Bartka i Doroty scementuje ten związek". Choć na razie nie ma oficjalnych informacji o ciąży Doroty, to temat ten z pewnością będzie poruszany w nadchodzących odcinkach.

Dorota i Bartek w 26 sezonie "M jak miłość" będą mieli dziecko? Widzowie nie mogą się doczekać!

Jednak zdrowie Doroty nadal będzie priorytetem. W nowym 26 sezonie "M jak miłość" dowiemy się, że Dorota wciąż poddawana jest leczeniu podtrzymującemu, a jej choroba jest w remisji. W takiej sytuacji decyzja o ciąży może być trudna i wymagać wielu przemyśleń. Mimo to, para nie wyklucza możliwości zostania rodzicami w przyszłości. Czy Dorota i Bartek zdecydują się na ten krok? Przekonamy się w w nowym sezonie "M jak miłość", po przerwie wakacyjnej!