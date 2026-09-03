M jak miłość. Domańska w nowym sezonie zaplanuje noc z Marcinem! Zarezerwuje  im pokój i bezczelnie go oszuka - ZDJĘCIA 

Domańska w nowym sezonie "M jak miłość" zaplanuje noc z Marcinem

Elżbieta Domańska nie będzie zamierzała odpuścić Marcinowi, choć doskonale wie, że Chodakowski jest związany z Kamą (Michalina Sosna). Już wcześniej szefowa coraz wyraźniej dawała podwładnemu do zrozumienia, że interesuje ją nie tylko jego praca. W nowym sezonie "M jak miłość" przekroczy jednak kolejną granicę. Wymyśli służbowy wyjazd do Krakowa i zrobi wszystko, żeby to właśnie Marcin jej towarzyszył….

Na pierwszy rzut oka nie będzie w tym nic podejrzanego. Chodakowski pracuje dla Domańskiej, więc delegacja z szefową mogłaby być czymś zupełnie normalnym. Tyle że Elżbieta zadba o szczegóły, które zdradzą jej prawdziwe intencje. Zamiast dwóch osobnych pokoi dla siebie i Marcina zarezerwuje tylko jeden apartament. Co więcej, jej mąż będzie wtedy przebywał w Zurychu. Trudno będzie uznać taki zbieg okoliczności za przypadek. Domańska najwyraźniej będzie liczyła na to, że podczas wyjazdu wreszcie uda jej się zbliżyć do Chodakowskiego bez świadków i bez Kamy w pobliżu. Wszystko wskazuje więc na to, że pod przykrywką obowiązków zawodowych Elżbieta spróbuje urządzić sobie z Marcinem coś w rodzaju romantycznego wyjazdu. Tyle że popełni jeden poważny błąd. Chodakowski dowie się o jej planie, zanim w ogóle ruszą do Krakowa…

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Marcin nie będzie naiwny i szybko połączy wszystkie fakty. Kiedy Domańska wezwie go, żeby omówić szczegóły delegacji, Chodakowski oznajmi, że nie pojedzie. Zasłoni się sprawami rodzinnymi, a nawet znajdzie pracownika, który będzie mógł pojechać zamiast niego. Elżbieta nie przyjmie jednak tej decyzji bez walki. Spróbuje przypomnieć Marcinowi, że wyjazdy służbowe należą do jego obowiązków. Wtedy Chodakowski przestanie udawać, że nie wie, o co naprawdę chodzi.

"Rozumiem, po prostu chciałem uniknąć pewnej niezręczności. Przez przypadek dowiedziałem się, że zarezerwowała pani tylko jeden apartament, a pani mąż będzie w tym czasie w Zurychu..." powie swojej szefowej.

Dla Domańskiej będzie to prawdziwy cios. Marcin wprost pokaże jej, że przejrzał całą intrygę i doskonale rozumie, jaki mogła mieć plan na wspólną noc w Krakowie. Elżbieta nie przyzna się jednak do niczego.

M jak miłość, odcinek 1938: Domańska nie odpuści Marcinowi po porażce

Emisja 1938 odcinka "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 8 września 2026 roku w TVP2. I choć Marcin skutecznie uniknie wspólnego wyjazdu z Elżbietą, problem z jego szefową wcale się na tym nie skończy… Domańska początkowo będzie próbowała zachowywać się tak, jakby odmowa Chodakowskiego zupełnie jej nie obeszła. Kiedy zostanie sama, okaże się jednak, że jego słowa mocno ją dotknęły...

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