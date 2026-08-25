M jak miłość. Marcin ojcem dziecka Elżbiety Domańskiej w nowym sezonie? W zamian za duże pieniądze zapłodni szefową - ZWIASTUN

Marcin ojcem dziecka Elżbiety w nowym sezonie "M jak miłość"? Jak to możliwe?

Nie jest tajemnicą, że przebiegła Elżbieta nie zrezygnuje ze swoich prób podrywu Chodakowskiego. Jednak podobnie jak w zeszłych odcinkach, Marcin będzie trzymał ją na dystans. Jednak do czasu, bo wiele może zmienić pewna szokująca propozycja, która padnie z ust pani prezes.

Jak się okaże, Domańska chce zajść w ciążę. Mimo iż ma męża, z jakiegoś powodu widziałaby w roli ojca dziecka właśnie swojego podwładnego. Możliwe, że jej partner nie może lub nie chce mieć dzieci, ale konkrety padną dopiero w nowych odcinkach po wakacjach. Jednak najważniejszą kwestią pozostaje fakt, iż Elżbieta nawet nie ukryje swojego podejrzanego planu. Chce, by Marcin ją zapłodnił...

Dziecko w zamian za pieniądze. Tak miałoby wyglądać zapłodnienie

W jednym z nadchodzących odcinków "M jak miłość" po wakacjach, kiedy Elżbieta będzie sam na sam z Marcinem w samochodzie, wywiąże się rozmowa w remacie macierzyństwa. Domańska wprost powie, że chciałaby, aby Chodakowski był ojcem jej dziecka.

- Chcę żebyś został ojcem mojego dziecka - padną mocne słowa z ust Domańskiej.

Marcin poczuje, że znalazł się w zadziwiająco niekomfortowej sytuacji. Wręcz poluzuje krawat, bo poczuje, że całe życie właśnie staje pod znakiem zapytania. Chodzi głównie o to, co Domańska zaoferuje w zamian za zapłodnienie. Padnie kwota milina złotych!

- Chodzi o milion w gotówce, jeśli się zgodzisz - powie Elżbieta podczas jazdy samochodem z Marcinem.

Czy Marcin zgodzi się na wręcz abstrakcyjną propozycję?

Chociaż sytuacja wydaje się nierealna, Elżbieta umie postawić na swoim. Powie Marcinowi o dziecku, a on musi podjąć decyzję. Milion złotych mogłoby diametralnie wpłynąć na jego rzeczywistość, jednak przecież Chodakowski jest wierny Kamie (Michalina Sosna). Czy w ogóle rozważy propozycję szefowej? To wyjdzie na jaw wkrótce.

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