M jak miłość. Marcin ojcem dziecka Elżbiety Domańskiej w nowym sezonie? W zamian za duże pieniądze zapłodni szefową - ZWIASTUN

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-08-25 9:38

Już jest ZWIASTUN nowego sezonu "M jak miłość", który sugeruje, że Marcin (Mikołaj Roznerski) ponownie zostanie ojcem. To Elżbieta (Katarzyna Dąbrowska) powie wprost, że chciałaby, by Chodakowski ją zapłodnił... Śmiała propozycja zostanie podparta argumentami oraz wielką sumą pieniędzy. Takiej propozycji Marcin jeszcze nigdy dotąd nie dostał. Chociaż wszystko wydaje się żartem, cwana Domańska w nowych odcinkach "M jak miłość" naprawdę rzuci Chodakowskiemu propozycję nie do odrzucenia. Ma zostać ojcem jej dziecka! Oto, jak do tego dojdzie. Zobacz ZWIASTUN "M jak miłość" po wakacjach.

Marcin ojcem dziecka Elżbiety w nowym sezonie "M jak miłość"? Jak to możliwe?

Nie jest tajemnicą, że przebiegła Elżbieta nie zrezygnuje ze swoich prób podrywu Chodakowskiego. Jednak podobnie jak w zeszłych odcinkach, Marcin będzie trzymał ją na dystans. Jednak do czasu, bo wiele może zmienić pewna szokująca propozycja, która padnie z ust pani prezes. 

Jak się okaże, Domańska chce zajść w ciążę. Mimo iż ma męża, z jakiegoś powodu widziałaby w roli ojca dziecka właśnie swojego podwładnego. Możliwe, że jej partner nie może lub nie chce mieć dzieci, ale konkrety padną dopiero w nowych odcinkach po wakacjach. Jednak najważniejszą kwestią pozostaje fakt, iż Elżbieta nawet nie ukryje swojego podejrzanego planu. Chce, by Marcin ją zapłodnił...

Dziecko w zamian za pieniądze. Tak miałoby wyglądać zapłodnienie

W jednym z nadchodzących odcinków "M jak miłość" po wakacjach, kiedy Elżbieta będzie sam na sam z Marcinem w samochodzie, wywiąże się rozmowa w remacie macierzyństwa. Domańska wprost powie, że chciałaby, aby Chodakowski był ojcem jej dziecka.

- Chcę żebyś został ojcem mojego dziecka - padną mocne słowa z ust Domańskiej.

Marcin poczuje, że znalazł się w zadziwiająco niekomfortowej sytuacji. Wręcz poluzuje krawat, bo poczuje, że całe życie właśnie staje pod znakiem zapytania. Chodzi głównie o to, co Domańska zaoferuje w zamian za zapłodnienie. Padnie kwota milina złotych! 

- Chodzi o milion w gotówce, jeśli się zgodzisz - powie Elżbieta podczas jazdy samochodem z Marcinem.

Czy Marcin zgodzi się na wręcz abstrakcyjną propozycję?

Chociaż sytuacja wydaje się nierealna, Elżbieta umie postawić na swoim. Powie Marcinowi o dziecku, a on musi podjąć decyzję. Milion złotych mogłoby diametralnie wpłynąć na jego rzeczywistość, jednak przecież Chodakowski jest wierny Kamie (Michalina Sosna). Czy w ogóle rozważy propozycję szefowej? To wyjdzie na jaw wkrótce. 

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