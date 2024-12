M jak miłość. Ciężarna Franka i Paweł razem na święta. Wigilia u Mostowiaków będzie wyjątkowa - ZDJĘCIA

Kontynuacja wątku Franki i Pawła z "M jak miłość" dopiero w styczniu 2025 r.

Na czas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku "M jak miłość" znika z anteny. 17. grudnia 2024 r. został wyemitowany ostatni odcinek hitu TVP2, a na nową odsłonę trzeba poczekać do początków stycznia 2025. To właśnie wtedy widzowie będą świadkami kolejnych afer u Zduńskich, wybuchów zazdrości Pawła oraz odkrycia przez Frankę prawdy o ciąży. Góralka będzie w szoku, że jednak zostanie mamą, bo dotąd wszystko wskazywało na fakt, iż jest to niemożliwe. Paweł nie zareaguje radością, oskarży żonę o zdradę z Piotrkiem (Marcin Mroczek) i zarzuci, że żona urodzi dziecko brata... To wywoła jeden wielki skandal, ale scenarzyści szykują jeszcze więcej niespodzianek w tym wątku.

Franka i Paweł razem podczas Wigilii "M jak miłość"

W dniu 17.12.2024 r. ekipa serialu "M jak miłość" spotkała się podczas Wigilii, gdzie aktorzy chętnie pozowali do zdjęć i wstawili kilka ujęć na swoje konta na Instagramie. Widać było, że Dominika Kachlik oraz Rafał Mroczek świetnie się bawią i nie ma mowy o żadnym sporze. Oczywiście sytuacja konfliktu dotyczy ich serialowych bohaterów, ale widzowie z całą pewnością mogą mieć nadzieję, że u Franki i Pawła też zapanuje spokój...

Oprócz Kachlik i Mroczka na ekipowej Wigilii nie zabrakło m.in. Marcina Mroczka, Teresy Lipowskiej, Dominiki Sucheckiej czy Miry Fareniuk. Wszyscy pozowali do zdjęć z szerokimi uśmiechami. Niestety w tym roku ekipa serialu nie spotkała się na planie podczas kręcenia świątecznego odcinka specjalnego. Przypomnijmy, że w grudniu 2024 r. na próżno szukać w telewizji "Świąt u Mostowiaków". Produkcja wyemituje powtórki odcinków specjalnych z lat poprzednich.

Co dalej z Franką i Pawłem w "M jak miłość"?

Ekipa "M jak miłość" prawdopodobnie będzie miała przerwę w kręceniu nowych odcinków, by czas świąteczno-noworoczny spędzić w gronie najbliższych. Aktorów z pewnością czeka jednak dalsza praca na planie w 2025 r. Dominika Kachlik i Rafał Mroczek zajmują jedne z ważniejszych miejsc jeśli chodzi o wątki w "M jak miłość". Widzowie na pewno będą śledzić kwestię ciąży góralki, która tak pragnęła być mamą.