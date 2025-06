M jak miłość. Brat Święcickiego to wpływowy bogacz! Błażej sypnie kasą, by zniszczyć Magdę

- Boże, nie wiem, jak ja w takim stanie dam radę skonfrontować się z tym draniem... Widziałeś, jak on na ostatniej rozprawie na mnie patrzył? To była po prostu... czysta nienawiść - wyzna Budzyńska.

- Poradzisz sobie. Cały czas będę z tobą. A Święcicki? Niech sobie patrzy, tylko tyle mu zostało... Przy takich zarzutach spokojnie dostanie parę lat - pocieszy ją mąż, nieświadomy zagrożenia. - Zastanawiam się tylko, jak to możliwe, że stać go na jedną z lepszych kancelarii w Warszawie... - pomyśli głośno Andrzej. - Ale spokojnie, to akurat niczego nie zmienia - doda, co nie będzie prawdą.