M jak miłość. Bezczelny Hoffman okradnie Zduńskich! Tak zyska wszystkie informacje o Kindze 

Podstęp nad rzeką w Grabinie w kolejnych odcinkach „M jak miłość”

W premierowym odcinku po wakacjach, emitowanym w poniedziałek 1 września 2025 o godz. 20:55 w TVP2, Kinga spotka Hoffmana w Grabinie. Psychopatyczny sąsiad, który od tygodni obserwuje ją przez okno sypialni, tym razem zagra rolę skrzywdzonego mężczyzny. Wzruszająca, ale całkowicie zmyślona opowieść o porzuceniu przez żonę i problemach z dorastającą córką Sarą (Nadia Smyczek) rozbroi Zduńską.

Jak podaje światseriali.interia.pl, Dariusz posunie się nawet do niby przypadkowego dotknięcia Kingi. – Rzadko spotyka się osoby, które mają w sobie taką ciepłą energię... Serio, jesteś inna niż większość ludzi. Czy Piotr naprawdę cię docenia? – zagadnie Hoffman, wprawiając Zduńską w zakłopotanie.

Hoffman okradnie Kingę w 1872 odcinku „M jak miłość”!

Kinga nagle poczuje się źle i w pośpiechu opuści pomost nad rzeką. Nie zauważy jednak, że zostawiła na ławce swój telefon. To właśnie na ten moment czekał Hoffman. W mig zapomni o poruszających gadkach, które mają na celu przykuć uwagę Kingi. Bez skrupułów skopiuje wszystkie dane z jej urządzenia, zdobywając prywatne informacje o życiu Zduńskich…

Jak wiadomo, w telefonach mieści się cała masa informacji o ich właścicielach. Co zrobi Dariusz z tak potężną wiedzą? Przecież zyska dostęp do prywatnych danych, zdjęć, wiadomości Kingi…

Niebezpieczeństwo nie minie w "M jak miłość" po wakacjach

Choć Kinga w końcu poczuje, że coś jest nie tak, że źle się czuje przy dziwacznym sąsiedzie, początkowo znów nie skojarzy faktów. Zduńska nie wie, co wyczynia mężczyzna. Nie przyłapała go na gorącym uczynku… Hoffman nie zamierza przestać. Jak pisze światseriali.interia.pl, jedynie Magda (Anna Mucha) zauważy, jak bardzo sąsiad paraliżuje jej przyjaciółkę. Ale czy ostrzeżenia wystarczą, by uchronić Zduńskich przed kolejnym ciosem? Budzyńska doradzi przyjaciółce terapię, ale póki co dalej nikt nie wie, że źródłem problemów jest chory sąsiad!

